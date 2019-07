Independiente Rivadavia perdió con Lanús y se despidió del certamen

Independiente Rivadavia perdió 1 a 0 frente a Lanús, en el partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa Argentina y sobre el final del juego. De esta manera, el Granate jugará con el vencedor de San Martín de Tucumán y Argentinos Juniors.

Durante los primeros instantes del juego el equipo mendocino se metió muy atrás y espero al rival a salir jugando hasta la mitad de cancha, buscando el error en los pases y sorprender de contra. El encuentro comenzó algo trabado en mitad de cancha y con muchas infracciones.

A los 12 minutos el Granate tuvo una chance clara de abrir el marcador luego de un centro por la banda derecha de Carrasco que conectó Acosta de cabeza. El Pity Aracena se extendió y contuvo el remate.

Después de esta jugada y durante toda la primera etapa no se dieron demasiadas situaciones de riesgo para ambos lados. El primer tiempo no tuvo jugadas de peligro en ambas áreas y el primer tiempo resultó igualado en cero.

En el comienzo del complemento la Lepra sufrió un gran ataque de Lanús que, debido a la gran intervención de Cristian Aracena, la jugada no terminó en el primer tanto de la noche. El guardametas Azul bloqueo un potente remate de Lucas Vera para evitar la apertura del marcador.

Con el correr de los minutos el equipo de Zubeldía se fue adueñando del control del balón y arrinconando a Independiente Rivadavia en su propio terreno. Si bien llegó el equipo Granate no fueron del todo eficientes para lograr abrir el marcador. Por el lado del equipo de Theiler no logró imponer su juego y los delanteros no recibieron pelotas para ocasionar peligro.

Acariciando los 30 minutos de la última mitad nuevamente Lucas Vera pudo colocar el primer tanto con un remate de media distancia, luego de una jugada individual del Pepe Sand. El remate se fue besando el palo de Aracena.

Cuando el reloj marcó los 32 minutos de la última parte, Valenti se animó desde los tres cuartos de cancha rival y probó al arquero mendocino que, como durante todo el encuentro, apareció para salvar el arco leproso y así convertirse en la figura del encuentro.

Cuando ya todos creían que el encuentro se resolvería desde el punto penal, en la última jugada del partido, Marcelino Moreno sorprendió tras un tiro de esquina e imposibilitó las intenciones de Aracena para evitar el tanto. De esta manera, en el último suspiro el Granate logró el pase a la siguiente fase