Llega el SEOday 2019, el evento SEO más importante de Latinoamérica

Cuando hablamos de SEO nos referimos a la optimización de sitios web para posicionarnos dentro de los primeros resultados en buscadores como Google. Al tipo de tráfico que genera, se lo denomina tráfico orgánico.

Buenos Aires, 25 de junio de 2019. Ya se encuentra abierta la inscripción a la 5ta edición del SEOday organizado por punto rojo, que por quinto año consecutivo reunirá a profesionales de Marketing, IT, SEO, Ventas y Comunicación de las empresas más importantes, para conocer y

aprender cómo aumentar las ventas de tu sitio web.

De acuerdo a los resultados del informe anual de Comercio Electrónico, el 67% de los argentinos prefieren hacer clicc en resultados orgánicos frente a los pagos, convirtiendo al SEO como el canal que mayor porcentaje de tráfico brinda, y a su vez, que mayores oportunidades de venta presenta.

El evento se realizará el miércoles 7 de agosto, y por primera vez será una jornada completa de charlas SEO, comenzando 9am y finalizando a las 17hs, en el Teatro del Paseo La Plaza.

Para inscripciones e información: https://seoday.com.ar/

Entre los referentes SEO que estarán a cargo de las diferentes charlas se encuentran expertos de empresas como Mercado Libre, Despegar, La Nación, Clarín, Properati, Grupo América y OLX. A su vez, en esta edición contaremos c on la participación de speakers internacionales cómo Aleyda Solís, SEO Consultant en España & y Richard Fenning, SEO Manager en B2W, Brasil.

El SEOday 2019 es organizado por punto rojo, con el objetivo de poder difundir conocimientos y practicas SEO, y por otro lado, la posibilidad de construir relaciones entre referentes de la industria.

Algunas de las charlas que se desarrollarán en el evento:

Adrían Magnacco y Nicolás D´Andrade, del equipo de Mercado Libre estará conformando un panel con dos temáticas:

-El futuro de SEO en la cancha de Google:

Cómo optimizar la experiencia de búsqueda de los usuarios

-La X en SEO:

La unión de equipos multidisciplinarios para descubrir nuevas oportunidades SEO.

Verónica Acuña y Sebástian Galanternik, del equipo de Despegar hablaran sobre:

-Cómo trabajar SEO desde producto

El desafío de llevar tráfico de calidad al sitio que se traduzca en ventas. Cómo medirlo y cómo reflejar el valor del producto en los resultados de Google.

Nicolás Valenzuela, en representación de Andabi, junto con referentes de Digodat y Cooking Metrics, formara un panel sobre métricas que tratara:

-Business Intelligence y el procesamiento de datos para SEO Gastón Riera, parte del equipo de Mercado Libre, y Richard Fenning Speaker internacional de B2W Brasil hablarán sobre:

Estrategias SEO para e-commerce en LATAM:

Cómo trabajar tu estrategia en torno a los desafíos que presentan la velocidad de carga,

indexación y crawleo.

Aleyda Solís, consultora SEO con más de 10 años de experiencia, participará como speaker

internacional viniendo desde España a hablarnos sobre:

Cómo hacer auditorias SEO accionables

Nicolas Billia (La Nación), Fernando Melo (Clarín) y Marcela Gonzalez (Grupo América),

conformarán un panel para hablar sobre:

Estrategias SEO en medios de comunicación

Paz Iriarte (Properati) y Santiago Juarros (Ripio) estarán contándonos:

Cuales son las herramientas SEO que no podes dejar de considerar para las diferentes etapas

de tu estrategia.

Acerca de punto rojo

Es una agencia exclusiva SEO, con presencia en Argentina y México. Su misión es que sus clientes incrementen las ventas de sus productos y servicios a partir del posicionamiento SEO.

En 2018 fueron elegidos como Mejor Agencia de Marketing Online para e-Commerce en el eCommerce Day Argentina y The Best SEO agency in LATAM by Clutch.

Desde el 2015 son organizadores del SEOday, el evento SEO de Latinoamérica que busca generar y difundir conocimientos en torno al posicionamiento orgánico.

Como creen que generar conocimientos SEO es fundamental para que tanto la industria como la agencia, sigan creciendo, crearon su propio Laboratorio SEO que se encarga de desarrollar e investigar sobre algoritmos de buscadores.

Dieron origen a el puntorojoTagManger, con la finalidad de brindar soluciones de implementación SEO sin necesidad de equipos técnicos.

Crearon el PRrank, la primer herramienta SEO de machine learning para predecir optimizaciones SEO en base a resultados esperados.

Para más información ingresa en: puntorojo.agency