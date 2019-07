Tragedia de Tucumán: salió ilesa, pero recibió la peor de las noticias

El lunes se convirtió en tragedia en la Ruta 157 de la provincia de Tucumán luego de que una unidad de la empresa Destino Cero con un contingente de jubilados mendocinos volcara. Esto provocó la muerte de 15 personas y cerca de 45 heridos de distinta consideración.

Historias de desesperación, llanto y tristeza se vio a pocos kilómetros de las Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero. Hasta ese lugar llevaban sus esperanzas de unos días de descanso apacible Claudia Lucero y su marido. Ella salió indemne del vuelco, pero Ariel murió en el lugar.

Según cuenta el diario La Gaceta, Claudia tenía golpes de poca consideración y luego de salir de entre los escombros del colectivo se quedó sentada a orillas de la ruta a esperar noticias de su esposo.

Una vecina de La Madrid estuvo a su lado acompañándola. “Venía junto a él pero momentos antes del accidente me fui al piso superior a conversar con una amiga. Lo único que recuerdo es cuando el colectivo giró y se fue de costado. Después del reventón me encontré entre el desorden del vuelco. Ahora no sé nada de Ariel”, comentó.

La mujer dijo que el colectivo había sido contratado por un centro de jubilados para que los llevará a pasear unos días en Las Termas de Río Hondo y a otros lugares. “Salimos a las 20 desde Mendoza. Todo venía bien hasta esta desgracia. No sé lo que pudo pasar”, repitió. “Estoy pensando lo peor de mi esposo, pero no quiero decir nada aún a mis familiares”, añadió. Claudia se enteró luego de que el hombre figuraba en la nómina de fallecidos.