Se viene un fallo de la Suprema Corte trascendental para las instituciones

La presentación de cuatro intendentes rebeldes del justicialismo local ante el máximo tribunal de Justicia, por el decreto del gobernador Cornejo que pone en vigencia la enmienda constitucional que limita las reelecciones indefinidas de los jefes comunales, se encamina al fallo final.

Como se recordará, el Ejecutivo y los caciques departamentales acordaron, Corte mediante, que más allá del fallo supremo las elecciones desdobladas y generales se concretarían, independientemente de la respuesta a la cuestión litigiosa, ya que esta última recién tendría vigencia de cumplimiento para después de este año electoral.

Pero el fallo en plenario, es decir, que votan todos los ministros, tendría otro efecto que haría pasar a un segundo plano lo que la dirigencia política espera: resolver el polémico punto de la reelección de los intendentes. Esto es un dorado aspecto que el propio primer mandatario provincial tendría guardado celosamente en su manga política. Nada más y nada menos que dejarle a Mendoza –antes de que concluya su mandato– la reforma de la Constitución provincial.

Al respecto de todo esto, El Ciudadano hizo un exclusivo análisis el pasado 17 de abril, bajo el título: “La Corte podría habilitar la reforma de la Constitución de Mendoza”. En la nota se analizaba el pronunciamiento que ya había dado el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, y la espera que se introducía para que cada ministro dictaminara. Es ahí donde analizábamos exponiendo: “Si todo saliera como muchos estiman, se echaría luz sobre una polémica in límine que contiene el artículo 198, que obtendría respaldo legal y el rótulo de constitucional, algo que inmediatamente rebotaría sobre otro artículo de la Carta Magna mendocina, el 221. Se caería de este último el sustento que no permitía que el 198 fuera viable con la mayoría de electores y no con la mitad más uno del padrón, como era (¿es?) hasta ahora”.

“De ser así, dejaría al gobernador Alfredo Cornejo ante los umbrales de una decisión que nadie esperaba: conseguir una nueva Constitución. Un objetivo institucional que tuvo el primer gobernador al regreso de la democracia. En aquel entonces, (1987) Felipe Santiago Llaver envió a la Legislatura provincial un proyecto de reforma integral de la Constitución. La Ley 5.197 fue apoyada por el sufragio de más de 397 mil mendocinos, contra aproximadamente 117 mil. Más tarde, en 2001, hubo un nuevo intento de reforma integral en la administración de Roberto Iglesias. En esa oportunidad, el resultado fue un poco más ajustado: 311.187 votos a favor y poco más de 218.000 en contra”.

Así finalizaba el análisis: “Tanto en el primero como en el segundo pronunciamiento, la Corte declaró fallidas las votaciones porque no se ajustaban al artículo 221. Hoy esa historia podría tener un fantástico giro, producto del fallo que en ciernes se le tiene que dar al amparo presentado por los intendentes de San Martín, Lavalle, Tunuyán y San Rafael contra el decreto que limita sus reelecciones”.



El fallo saldría antes de la elección general y sería trascendente

Decíamos en abril pasado y lo reiteramos ahora: “Lejos de entrar en especulaciones políticas, jurídicas, electorales y mucho menos constitucionales, el pronunciamiento que debe dar la Suprema Corte de Justicia de la provincia a los intendentes por el tema de su reelección encerraría una cuestión más amplia e inesperada para el grueso de la comunidad: podría dejar en puerta esa casi añeja reforma integral de la Constitución de Mendoza”.

Y es precisamente como interpretamos las breves declaraciones que dio a este diario el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, cuando expresó: “Estamos trabajando en compatibilizar el fallo final. No es fácil, es un tema complejo, somos siete ministros que cada uno tiene su opinión, donde hay que buscar redacción adecuada, que más allá de los plazos legales vamos a tratar de sacar lo antes posible. Lo ideal será antes de las elecciones generales de la provincia, para que las mismas no se vivan con cierta incertidumbre”.

Inmediatamente sobre algunas consideraciones de los tiempos, el titular de la Corte sorprendió con la afirmación de lo que podría producir el fallo: “Espero que sea antes del 29 de septiembre, aunque le confieso que me hubiera gustado que saliera antes. Pero bueno, cuando salga el fallo se notará la dimensión que tiene, de cómo se abordó y la importancia del mismo”.

Agregando finalmente: “Es más, anticipo que cuando salga se constituirá en un fallo trascendental que tendrá todo el contenido que se merece toda cuestión litigiosa, asegurando que no se ha lesionado el interés de ningún sector y la política ha seguido funcionando, independientemente de que en la Corte podamos solucionar judicialmente lo presentado. Pero, reitero, el fallo tendrá fuerte trascendencia para después de las elecciones”.