El Zonal Cuyano ya palpita la llegada del Gran Premio Vendimia

Una de las pruebas más prestigiosas y con mayor antigüedad del automovilismo argentino es, sin dudarlo, el Gran Premio Vendimia. Ese clásico del calendario que supo darle un marco inmejorable a competencias de las principales categorías argentinas, cumplirá una nueva edición dentro de pocos días.

Y será puntualmente cuando el Zonal Cuyano dispute la 4ª fecha del campeonato 2019, el cual por el momento tiene como líderes de sus categorías a Fernando Secchi, en el TC Cuyano; Alejandro Pavez, en la Promocional Fiat; Jorgito Vitar, en la Clase 2 y Tomás Martín junto a Maximiliano Martínez, en el Turismo Pista 1.4.

El GP Vendimia cumplirá su edición número 70, siendo la carrera más longeva dentro del automovilismo argentino en plena vigencia y por supuesto contará con la organización del Automóvil Club Mendoza, en forma conjunta con la Asociación de Pilotos de Automovilismo de Turismo Cuyano.

La prueba se disputará el 20 y 21 de julio en el autódromo Ciudad de San Martín y el trabajo previo es muy intenso, teniendo en cuenta que la idea es agigantar los parques de máquinas en las distintas divisionales, con respecto a las fechas anteriores.

"Para nosotros es un enorme orgullo organizar cada año esta legendaria prueba. El Gran Premio Vendimia es un ícono del deporte mendocino, por lo tanto nos preparamos para darle forma a una fecha del Zonal Cuyano sin desperdicios. La idea es que los pilotos se sientan a gusto y orgullosos de correr una prueba como esta", manifestó Carlos Manzano, el presidente del Automóvil Club Mendoza.

Pero la idea de los organizadores no queda en un simple evento automovilístico, ya que además están proyectados algunos espectáculos que acerquen al autódromo, no sólo el público de este deporte. En base a eso, el presidente de la APATC, Gianluca Vega, expresó: "Queremos que al menos en esta fecha, el zonal se vea como un show que vaya mucho más allá de los autos de carrera, por lo cual estamos pensando en incorporar algún número artístico y distintas cuestiones para que la gente se distraiga y pueda disfrutar en familia. Como ex piloto, es una carrera que todos queremos estar y ni hablar poder ganarla porque la gloria perdurará para siempre en tu historial. Sin dudas es el momento más esperado por los pilotos".

Todo está encaminado para que la próxima cita del espectáculo automovilístico más importante de la región no pase desapercibida y de esa manera el Zonal Cuyano, de la mano del Gran Premio Vendimia, recupere el posicionamiento que merece.