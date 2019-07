Los trabajadores de la cooperativa La Terre reclamaron en la Legislatura

Campesinos y trabajadores ligados a la Cooperativa Agroindustrial La Terre fueron masivamente a la Legislatura para que se respete la vigencia de una ley provincial de ocupación temporaria y de esa manera, el complejo de Villa Nueva no deje en la calle a más de 160 empleados y pequeños productores.

Recordemos que se lleva a cabo un proceso de remate de la empresa y sus instalaciones y el principal oferente es la firma mendocina America Garlic. Los directivos de la misma habían asegurado que quieren preservar los puestos de trabajo e incluso ampliar la planta a 250 trabajadores.

Horacio Campos, uno de los trabajadores destacó: “Tenemos una ley que nos ampara para ocupación temporaria hasta 2022, lo que está ocurriendo es que no hay una aclaratoria que le dé argumento a la cooperativa para que sostenga eso que en realidad es la intención de la Legislatura desde el momento en que se inició este proceso, lo cual la jueza está usando la ley de cierta manera como para poder avanzar con el remate”.

La vigencia de la cooperativa La Terre depende de la acción de la Legislatura ante la decisión judicial de la jueza Gloria Cortes.

“Si hay un compromiso de todos los bloques de la Legislatura, lo que no sabemos es si podemos correr en tiempo con el avance rápido que está teniendo la jueza, está en una instancia muy avanzada el remate, finalmente no es definitiva, el oferente todavía no pone la otra parte, todavía no está concedida pero tenemos que frenarla ahora y es por eso el hecho de realizar una movilización pacífica, para comentar a la gente, que se enteren lo que está pasando", explicó en CNN Radio Mendoza.

“La cooperativa es uno de los proyectos más importantes como recuperada de Argentina, da trabajo a más 80 personas, no solo se desarrolla la cooperativa, hay un montón de emprendimientos que encontraron ahí un lugar, donde pueden potenciarse proyectos, como el cuero, cerveza, chicas que han sufrido violencia de género que desarrollan emprendimiento de lampazos, capacitaciones”, agregó Campos.