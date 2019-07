Patricia Calisaya, la mendocina que integra el elenco de ATAV

El capítulo 75, 'Todo por amor', de la exitosa serie 'Argentina, tierra de amor y venganza', no fue un capítulo cualquiera, o al menos para ella... Patricia Calisaya, la mendocina que debutó este lunes en la pantalla de eltrece.

En la piel de María, Patricia interpreta a la mucama de Libertad Morel (Virginia Innocenti), una inescrupulosa mujer dispuesta a todo con tal de no perder sus privilegios. El personaje de Libertad, representa con firmeza los aires de grandeza a costa de amores rebuscados o arreglados, de los años '30. Y María, llega en una buena posición económica de esta mujer, por lo que su personaje durará lo que dure su "riqueza".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-2-8-47-18-el-video-hot-que-subio-tini-a-su-instagram-y-despues-borro

Desde El Ciudadano tuvimos la oportunidad de dialogar con ella, y nos contó un poco cómo es la serie puertas adentro. "Está muy bueno el perfil de los personajes, algunos muy sometidos. En María más adelante se va a ver el sometimiento de las clases sociales", dijo entusiasmada.

En la noche de este lunes, se emitió la primera grabación, pero la actriz tiene grabado dos capítulos más: el 96 y el 103. "Esperemos que María no se quede sin trabajo", opinó entre risas.

Años "echando raíces" en Buenos Aires

Pero sus logros no llegaron solos. Por lo menos trece años la vinculan con la Ciudad de la Furia.

"Me vine a vivir a Buenos Aires en el 2009, pero vinculada a la provincia estaba desde 2006, por trabajar en una obra con Esteban Mellino. Siempre agradezco esa linda excusa para venirme aquí", recordó y agradeció la generosidad de esta provincia: "Llevo varios años aquí echando raíces y como puedo voy sorteando la carrera, realizado tiras, películas".

Reconoció, además, que probó en muchas ocasiones, fue de casting en casting, hasta que quedó en su primera comedia comercial, estrenada en la temporada de verano en 2006. "Tuve unos regresos por Mendoza, pero siempre con la mirada puesta acá". Y destacó: "Siempre tuve un norte muy claro: cuando vine acá (Buenos Aires) decidí no trabajar en más nada que no fuera esto".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-1-14-42-45-nena-llora-por-la-cobra-y-jimena-baron-le-responde

Si hay algo para destacar en Patricia, son las ganas de crecer día a día en su carrera. Y propio de quien desea autosuperarse, se probó en varios personajes que implicaban un reto para ella. Uno de sus roles más destacados, lo tuvo en 'Soy Luna', telenovela mexicana de Disney Channel.

En esta última tuvo su primer contacto con la productora Pol-ka, quien no dudó en contactarla nuevamente para este nuevo éxito. "Soledad Correa, del departamento de Casting ya me conocía y me llamó. Ella me citó para Disney. En esta oportunidad no hice casting, es una participación menor con continuidad esporádica", confió.

Gran presente

Dueña de un presente prometedor, la mendocina agradece no solo su vuelta a las tiras, sino también otras numerosas participaciones.

Entre las más relevantes, la actriz marca su paso por la película 'Al acecho', protagonizada por Rodrigo de la Serna; y en la serie de Carlos Monzón, emitida por Space.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-2-10-48-50-becky-g-infarto-a-todos-con-sus-fotos-en-bikini-animal-print-de-vacaciones-en-las-playas-de-ibiza

"Actualmente estoy muy feliz porque formo parte del elenco de 'El cuento del tío'. Es una comedia que trae un poco de risa a la sociedad, en una época tan dura. Una comedia para toda la familia", reveló, aunque no pudo adelantar más al respecto. En este trabajo, se viste nuevamente de mucama, pero en una "muy particular", adelantó.

"Una gran familia"

Agradecida de su paso por el éxito de la pantalla chica, la actriz aprovechó el espacio para destacar la excelencia que refleja la productora de Adrián Suar.

"Mi experiencia con la gente de Pol-ka es super gratificante. Se trabaja tan cómodo. Te citan y no hay egos de que ‘sos el protagonista’ o el rol menor; hay una gran comunidad en ese aspecto. Se intenta generar un buen clima".

Argentina, tierra de amor y venganza, "es una superproducción que está dividida por unidades. En la rutina de grabación, siempre se trabaja con el director, hay un ensayo previo, hay mucho profesionalismo, desde la técnica, el arte", contó.

Y, sorprendida de sus propias palabras, la catalogó como "una gran familia".

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-29-19-43-43-tatuaje-lionel-messi-foto-instagram-lizy-tagliani

En épocas críticas, donde la escena artística se ve bastante afectada, Patricia puede vivir un buen presente. Y, pese a que en esta tira dependa de la fortuna de Libertad, su continuidad y crecimiento seguirá enorgulleciendo a los mendocinos.