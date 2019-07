Sin grieta: amplio repudio al ataque a la candidata a concejal

Camino a las elecciones, se vive una campaña bastante caliente en distintos puntos del país, y Mendoza no se queda afuera.

Este jueves se difundió un video en redes sociales, que dejó en evidencia la agresión que sufrió la candidata a concejal, Gabriela Malinar.

Sucedió cuando integrantes de La Cámpora se disponían a militar junto con Malinar, en el interior de un barrio de Godoy Cruz, cuando fueron sorprendidos por un hombre que los atacó verbalmente y también a piedrazos. Los camporistas circulaban en un un Ford Ka que quedó destruido.

El agresor fue identificado como Rodrigo Aznares y se desempeña como empleado municipal de Godoy Cruz.

Repudio

En base a lo sucedido, el intendente de ese departamento, Tadeo García Zalazar, manifestó el rechazo a la agresión y se solidarizó con Malinar.

"Me solidarizo con la candidata a concejal Gabriela Malinar y repudio enérgicamente los hechos de violencia que sufrió en la plaza Rawson. Estas agresiones realizadas por un militante de nuestro partido no representan el modo de hacer política que pretendemos para Godoy Cruz", fue el mensaje del jefe comunal.

En tanto, la diputada nacional Claudia Najul también se solidarizó con la militante kirchnerista y pidió la rápida actuación de la Justicia.

Y el presidente del Consejo Deliberante de Godoy Cruz, César Cattaneo, también se pronunció al respecto y dejó en claro que estos actos de agresión no los representan.

"Tenemos las firmes convicciones puestas en que la violencia y la intimidación, han llevado a nuestro país a los más oscuros periodos de la historia política e institucional Argentina y ante cualquier intento de violación a estos derechos le decimos NUNCA MÁS", fue uno de sus tuits.

Protectora se involucró y presentó pruebas

Por su parte, los referentes de Protectora, José Luis Ramón, diputado nacional y candidato a gobernador, junto a Marcelo Romano, senador provincial y precandidato a diputado nacional, presentaron en la noche del jueves las pruebas para que la Justicia detenga al individuo de Cambia Mendoza.

En la Comisaría 27, Ramón explicó el motivo de su presencia: “Esto nos causa gran preocupación por los militantes en general y por los de Protectora que también recorren los barrios en campaña. Por eso vinimos a hacer un aporte para que se tomen medidas inmediatas”.

Romano, en su calidad también de miembro de la Comisión Bicameral de Seguridad de la Legislatura, precisó que “el presidente del Concejo Deliberante de Godoy Cruz, César Cattaneo, identificó al agresor esta noche (por el jueves) y confirmó además que es empleado del municipio”.

Y finalizó el comunicado: “Enterados de esto nos presentamos con el doctor Ramón, para aportar la entrevista televisiva como prueba, con el fin de que Cattaneo sea citado y aporte los datos de donde vive el agresor que permita la intervención de la fiscalía. Este simple trámite es crucial porque si no se ofrecía esta prueba al fiscal, en la denuncia no habría figurado ya que solo estaba acreditado el ataque de un agresor no identificado. Y como ya se sabe en derecho penal, la única verdad es la que está en el expediente. Por esa razón aportamos de inmediato las declaraciones del funcionario de Godoy Cruz, para que la Justicia actúe en breve”.