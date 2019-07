Un accidente vial sacudió a un departamento del sur mendocino. Un joven perdió la vida luego de volcar la camioneta en la que viajaba junto a sus padres.

El fatídico hecho se produjo el jueves por la tarde en la Ruta 180, a unos 20 kilómetros del centro urbano de El Nihuil, San Rafael.

Según trascendió, una camioneta Ram volcó en la nombrada ruta cuando viajaba con tres ocupantes en su interior. Uno de ellos, Mario Bonandi de 20 años, perdió la vida en el violento tumbo, ya que aparentemente no tenía puesto el cinturón de seguridad según explica Diario San Rafael.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-18-17-39-44-atraparon-en-mendoza-a-un-rionegrino-profugo-de-la-justicia

Las otras dos personas que iban dentro del vehículo al momento del accidente, acabaron con heridas pero no de gravedad.

Según dijo a FM Vos (91.5), el comisario Iván Bermúdez, jefe de la Policía Vial, en la camioneta viajaba una pareja junto a su hijo desde Rincón de los Sauces rumbo a la Ciudad de San Rafael y habrían sufrido un desperfecto en alguno de sus neumáticos, por lo que acabaron volcando y se produjo así el trágico y grave desenlace.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-19-9-5-13-las-heras-a-un-hombre-le-robaron-su-moto-y-un-kiosco-fue-asaltado

“El lugar donde se produjo el accidente es una arteria que no está asfaltada, el tránsito no es asiduo salvo producto de algún evento especial que pueda haber, pero no es una zona en la que ocurran ese tipo de hechos de manera frecuente”, cerró Bermúdez.