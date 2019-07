Tenso cruce radial entre Alberto Fernández y Mario Pereyra en Cadena 3

En la gira que realizó el precandidato a presidente, Alberto Fernández, por la ciudad de Córdoba se dio la visita a la radio Cadena 3. Allí, participó de la Mesa de Café junto al conductor Mario Pereyra.

Luego de una introducción que realizó uno de los columnistas y ante las respuestas del político, el periodista le cuestionó al profesor universitario su vínculo con la expresidente, Cristina Kirchner y todo el entorno político en el Frente de Todos. "¿Cómo usted se une a un vicepresidente (Amado Boudou) que está preso, condenado; a una mujer (Cristina Fernández) que tiene 13 causas; y a ministros que están detenidos por causas de corrupción?" fue la pregunta de Pereryra.

Fernández, a modo de respuesta, le dijo al periodista que "no es verdad lo que está diciendo. Está hablando como opositor y lo entiendo, pero lamentablemente tergiversa todo. Los que se han corrompido que se hagan cargo de la corrupción. Yo entiendo que usted no me quiera pero por lo menos disimúlelo" se defendió.

"Yo no voy a hacer nada por impedir que sean juzgados porque yo he pasado 6 años y medio en la función y a mí nunca nadie me endilgó una causa por corrupción. Eso no me lo pregunta. Nunca un juez me citó a declarar. Usted me pide que me haga cargo de lo que otros hacen" cerró Alberto Fernández.

Luego de ser consultado sobre su relación con la provincia de Córdoba, el precandidato respondió que "mientras yo fui Jefe de Gabinete, nunca tuvimos ningún problema con Córdoba. Siempre tuve una relación muy cercana con De la Sota. Él me llevó a trabajar cuando era vicepresidente de Cafiero".

La entrevista completa: