¿Sigue Marcos Peña en un segundo gobierno de Macri?

Si bien los números de las encuestas no aseguran un segundo mandato de Mauricio Macri, ya se especula cómo sería el armado de su equipo de gobierno. Y la bomba sería el papel que jugaría Marcos Peña, histórico ladero presidencial.

La mente política del presidente no tendría garantizada su continuidad, en caso de que Macri se alce con una victoria electoral el próximo mes de octubre.

Así lo deslizó la periodista política, Laura Di Marco, en su columna de los viernes en el diario La Nación.

"Hace unos días, y ante muy pocos, Peña deslizó que 'quizá' no vuelva a ocupar el cargo de jefe de Gabinete en una eventual reelección", escribió la comunicadora.

Sobre su eventual salida, Di Marco agregó: "El Presidente no ha dejado de respaldarlo ni por un segundo en público, pero quienes conocen al jefe de Gabinete deducen que no dejaría entrever esa posibilidad, aunque lo haya soltado como una mera especulación, si antes no la hubiera barajado con el propio Macri".

La analista política -en su columna titulada El día que el círculo rojo le torció el brazo a Marcos Peña- explicó que a partir de abril hubo un cambio en la cabeza del presidente, convencido por los malos números en las encuestas a abrir el juego a representantes políticos que no fueran "puros". Así, comenzó a rodearse de otras voces y Peña perdió la fortaleza y la exclusividad que hasta ese momento detentaba.

"Fue entonces cuando decidió escudriñar a fondo por fuera del planeta marquista: Martín Lousteau, Juan Schiaretti, Miguel Pichetto, Urtubey, Coti Nosiglia, algunos intelectuales (en aquellos días de mutación tuvo una larga charla con Sebreli, por ejemplo), economistas de distinto pelaje, las principales espadas del radicalismo", escribió Di Marco.