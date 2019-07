Malinar por el ataque: "Estaba muy sacado"

Los principales dirigentes del Frente Elegí dieron una conferencia de prensa junto con Gabriela Molinar, la candidata a concejal en el departamento de Godoy Cruz.

Fueron Anabel Fernández Sagasti y Jorge Tanús quienes pidieron que se garantice la 'libertad de ideas en la campaña'. Además Sagasti hizo un llamado a todos los partidos para redactar un comunicado de repudio en conjunto.

"Junto a Carmona vamos a convocar a todos los partidos políticos de la provincia para que juntos redactemos un comunicado no sólo para repudiar estos hechos, y para que garanticemos que, no sólo en épocas de campaña, sino para el resto del futuro de Mendoza construyamos una provincia donde la diferencia de ideas no sea solo el puntapié inicial para desencadenar los hechos de violencia que tuvo que vivir Gabriela", indicó la candidata.

Además se mostró triste de que Mendoza sea noticia por la violencia y aseguró que ya se sentía que 'algo así podía pasar'.

Luego la senadora contó que nadie del gobierno nacional se comunicó con ellos para repudiar lo sucedido, en tanto que desde Godoy Cruz fue el presidente del Concejo Deliberante, César Cattáneo el contacto.

El hecho violento

Más tarde fue el turno de la candidata Gabriela Malinar, quien junto a su equipo fueran agredidos por Aznares. "Se la agarró con el auto y no con nosotros", dijo aliviada.

"Nos empieza a amenazar, a insultar y sepone muy violento. Nos pedía que nos fuéramos del barrio, con amenazas. Nos dijo que el barrio era territorio de Cambia Mendoza y que la única persona que ingresaba era Cornejo", continuó.

"Estaba muy sacado y amenazaba que tenía algo en el bolsillo. Agarró piedras y se desquitó con el auto y no con uno de nosotros", contó Malinar.

