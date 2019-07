La defensa que presentó AFA contra los dichos de Messi hacia la Conmebol

Durante la Copa América y después el partido frente a Brasil, Lionel Messi realizó polémicas declaraciones por diversas jugadas que resultaron en contra de la Selección argentina.

"No tenemos que ser parte de esta corrupción, de la falta de respeto que se nos hizo en esta Copa. No nos dejaron estar en la final. Repito, la corrupción, los árbitros, no permiten que la gente disfrute del show y lo arruina un poco" había declarado "Lio" en conferencia de prensa. Horas más tarde se levantó una gran polémica entre el seleccionado argentino y la Conmebol.

De esta manera, desde Confederación Sudamericana de Fútbol analizaron una sanción para el atacante argentino que podría llegar por parte del Tribunal de Disciplina.

El artículo de Conmebol que complica a Messi

Según el artículo 7, la Conmebol establece que cualquier jugador será sancionado por comportarse "de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.".

La defensa de la AFA para favorecer a Messi

Desde la Asociación de Fútbol Argentino presentaron un documento para poder defender a Lionel Messi sobre sus dichos. El mismo está enfocado a la frase que utilizó el delantero del Barcelona y se hace hincapié a que fueron dirigidos hacia el arbitraje y no hacia Conmebol. Además, agregaron al descargo diferentes ejemplos de situaciones similares y que no fueron penadas por la entidad futbolera.

Ahora deberán aguardar los análisis de toda la documentación ya que se abrió una investigación para evaluar los dichos de Lionel Messi junto a lo presentado por la AFA.

Sobre la expulsión de Messi y Medel

Por otro lado, la AFA también hizo mención a la expulsión del futbolista argentino en la jugada con el jugador chileno y solicitó la anulación presentando antecedentes para justificar que no hubo agresiones por parte del deportista argentino.

En conclusión, la apuesta de la entidad es contar con el delantero de Barcelona para el inicio de las Eliminatorias y que el "tirón de orejas" se reduzca a una multa: se espera que la sanción salga en tres semanas.