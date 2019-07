La Administración Nacional de la Seguridad Social presentó el calendario de pagos de agosto 2019 para todas sus asignaciones, jubilaciones, pensiones, ayudas y becas vigentes.

En esta oportunidad, El Ciudadano te trae fechas de cobro y montos actualizados correspondientes al último mes antes de los aumentos de septiembre (AUH y PROGRESAR no tendrán incremento hasta el 2020).

ÍNDICE | FECHAS Y MONTOS DE COBRO AGOSTO 2019

Fechas de cobro

Montos de cobro

Montos de cobro con descuento (créditos, retención por libreta)

Fechas de cobro

Montos de cobro

Liquidación SUAF

Fechas de cobro (hasta $13.103)

Fechas de cobro (más de $13.103)

Montos de cobro

Fechas de cobro

Montos de cobro

Las AUH no presentan grandes variaciones en relación a las fechas y montos que percibieron o van a percibir en julio. En otras palabras, seguirá vigente el incremento del 46% que se entregó por adelantado en marzo 2019.

Resumiendo, el único aumento confirmado llega en marzo del 2020, cuando se aplique la próxima actualización con base en la formula de movilidad. Por otra parte, es importante aclarar que las Asignaciones Universales por Hijo podrían recibir un pago extra sobre el final del 2019, como ocurrió el año pasado, pero lo cierto es que por ahora no hay nada confirmado.

En agosto, las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo van a cobrar los siguientes días del mes:

DNI Banco Correo

0 12/08/2019 14/08/2019

1 13/08/2019 15/08/2019

2 14/08/2019 16/08/2019

3 15/08/2019 20/08/2019

4 16/08/2019 21/08/2019

5 20/08/2019 22/08/2019

6 21/08/2019 23/08/2019

7 22/08/2019 23/08/2019

8 23/08/2019 26/08/2019

9 26/08/2019 26/08/2019

En agosto, los beneficiarios ANSES que cobren una AUH o Embarazo van a recibir $2.651 (aumento 2019 incluido) siempre y cuando estén al día con la libreta familiar (vacunación, salud, escolaridad, declaración jurada). Si te falta presentar alguno de los ítems mencionados anteriormente, te van a retener un 20% (hasta que te pongas al día) y vas a cobrar $2.120.

Importante: Recientemente una gran cantidad de madres están completando los trámites por libreta y por tal motivo, la devolución de haberes retenidos se está demorando entre 60 y 90 días a partir de la fecha en la que presentaste la libreta. La misma se debe presentar todos los años.

Como te comentamos anteriormente, aquellas personas que la libreta (total o parcial) y/o hayan sacado un préstamo en este último tiempo, van a recibir menos dinero por parte de ANSES.

Por eso, para que calcules tus gastos con anticipación, a continuación te mostramos una tabla de montos finales a cobrar en agosto con descuentos por préstamos y/o retenciones por libreta en falta.

Préstamo de $12.000 en 36 cuotas, la cifra a depositar será de $2.052 . (Con retención por Libreta Familiar percibe $1.521 ).

. (Con retención por Libreta Familiar ). Préstamo de $12.000 en 24 cuotas, la cifra a depositar será de $1.864 (Con retención por Libreta Familiar percibe $1.332 ).

(Con retención por Libreta Familiar ). Préstamo de $10.000 en 24 cuotas, la cifra a depositar será de $2.152 (Con retención por Libreta Familiar percibe $1.622 ).

(Con retención por Libreta Familiar ). Préstamo de $12.000 en 24 cuotas, la cifra a depositar será de $1.995 (Con retención por Libreta Familiar percibe $1.466).

En agosto, las asignaciones que se entregan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y jubilados que tenga a cargo niños menores de 18 años van a cobrar lo mismo que cobraron (o van a cobrar) en julio.

Las fechas de cobro para Asignación Familiar por Hijo para agosto son las siguientes:

DNI Fechas

0 y 1 12/08/2019

2 y 3 13/08/2019

4 y 5 14/08/2019

6 y 7 15/08/2019

8 y 9 16/08/2019

Así, las SUAF (Sistema Universal de Asignaciones Familiares) en el octavo mes del año van a recibir $2.253 para familas aquellos que perciben entre $4.010 y $34.877 (Ingresos totales de la pareja); $1.514 para los juntan entre $34.875 y $51.151 (Ingresos totales de la pareja); a $915, para los cobran entre $51.150 y $59.059 (Ingresos totales de la pareja) y $470 para los que cobran entre $59.057 y $107.654 (Ingresos totales de la pareja).

POR NACIMIENTO: $2.620

POR MATRIMONIO: $3.925

POR ADOPCIÓN: $15.695

POR HIJO: $2.250

POR HIJO DISCAPACITADO: $7.331

¿Cobrás SUAF y sacaste un préstamo? Esta es la cifra final que vas a cobrar con el descuento por cuotas crediticias:

Si no sabes cómo consultar tu liquidación SUAF de agosto 2019 te invitamos a leer la siguiente nota:¿Cómo saber CUÁNTO y CUÁNDO vas a cobrar?

Las jubilaciones, pensiones y pensiones al adulto mayor (PUAM) cobrarán el mismo día de la semana que cobraron este mes (julio), ya que el único feriado del mes cae día sábado y por tal motivo, no hay modificaciones estructurales en el calendario de pagos para este grupo.

DNI FECHA

0 8/08/2019

1 9/08/2019

2 12/08/2019

3 13/08/2019

4 14/08/2019

5 15/08/2019

6 16/08/2019

7 20/08/2019

8 21/08/2019

9 22/08/2019

DNI FECHA

0 y 1 23 /08/ 2019

/08/ 2 y 3 26 /08/ 2019

/08/ 4 y 5 27 /08/ 2019

/08/ 6 y 7 28 /08/2 019

/08/2 8 y 9 29 /08/ 2019

Los trabajadores retirados que perciben la jubilación mínima en agosto van a cobrar $11.530 con el último aumento incluido (junio - 10,75%) y el haberes máximos quedaron confirmados entre los $76.270 y $84.505.

Tanto jubilados como pensionados ya cobraron el 50% de los aumentos y el 50% del aguinaldo. Esto ocurre porque en marzo recibieron una primera suba (11,84%) y una segunda en junio (10,7%) y además percibieron el medio aguinaldo (junio) y todavía falta por pagar el aumento de septiembre (12,4% aproximado), el de diciembre (11,6% aproximado) y el cobro del segundo SAC (diciembre).

De esta forma, partiendo de que la jubilación mínima actualmente está en $11.530, pero en septiembre subirá $12.954 mensuales. En cuanto al monto de pago para el último mes del año, esta sería de $14.329 pero como aún faltan calcular los datos inflacionarios de agosto, septiembre, octubre y noviembre, la cifra final, todavía, no puede ser confirmada.

En cuanto a las PUAM, las mismas van a percibir $9.222 y al igual que las jubilaciones convencionales, van a recibir un aumento en septiembre y medio aguinaldo en diciembre.

Las madres de 7 hijos y pensiones no contributivas por discapacidad van a percibir sus haberes de agosto los mismos días de la semana que en julio ya que este grupo cobra en la primera semana, la cual no incluye feriados ni días no laborables.

DNI FECHA

0 y 1 1/08/2019

2 y 3 2/08/2019

4 y 5 5/08/2019

6 y 7 6/08/2019

8 y 9 7/08/2019

Las pensiones no contributivas van a cobrar lo mismo que en julio o sea $8.071 y en septiembre van a subir a $9.060 aproximadamente.

INFORME: Orlando Tirapu