El Verde quiere seguir siendo Federal

Club Social y Deportivo Junín Básquet, se prepara para jugar su quinto Torneo Federal consecutivo, tercera división del básquetbol nacional. El conjunto esteño, que a finales de la temporada pasada parecía que se bajaba por falta de presupuesto, tendría todo acordado para un nuevo desafío.

Así como días atrás analizábamos la actualidad de Rivadavia Básquet en La Liga Argentina (aún no da el sí para volver a participar), similar es la situación en Junín Básquet, aunque con mayores certezas que el equipo Naranja.

Y es que según trascendió, el Verde volverá a contar con el apoyo de sponsors privados y de la subsecretaría de deportes del departamento para volver a jugar el Torneo Federal. Dicha categoría (tercer escalón del básquetbol argentino), haciendo valer su nombre, se ha convertido en el campeonato más federal del país, con equipos de casi todas las provincias y con un total de 70 clubes en la temporada 2018/2019, número que podría ampliarse en el próximo certamen.

En lo que respecta a novedades en el plantel, Agustín Paparini y Nicolás Seoane, máximos referentes del equipo, tendrían acordada su continuidad. El propio Seoane dialogó con EL TAPÓN y confesó: “Por lo que he podido escuchar, la intención es llegar más lejos de lo que se pudo en la temporada pasada. Se formó un lindo grupo, habrá que ver quienes renuevan y quienes se van, pero los que vamos a continuar estamos con muchas ganas. Me hubiera gustado terminar el semestre anterior de otra manera, porque tuve algunas lesiones, que en realidad fueron molestias que venía arrastrando y me imposibilitaron dar lo mejor de mí”.

A Paparini y Seoane, le seguirían los jóvenes Jeremías Bustos, Santiago Agüero y Lorenzo Alaniz, junto con el entrenador Pablo Moyano, quienes renovarían su vínculo. Mientras que una de las bajas sensibles sería la de Rodrigo Lavezzari, hombre que ha tenido varias ofertas para cambiar de destino en la próxima temporada.

BONO CONTRIBUCIÓN

Además del apoyo municipal y de sponsors locales, Junín Básquet apuesta fuerte a una rifa social con un auto 0KM como máximo premio, seguido por electrodomésticos de alto valor. El costo del bono contribución es de 1500 pelotas y se puede pagar en cinco cuotas. Se sortea el 19 de octubre.