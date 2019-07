En la Casa de Gobierno se conmemoraron los 25 años del atentado a la AMIA

Los actos oficiales por los 25 años del atentado a la AMIA en Mendoza, se realizaron en la Casa de Gobierno. En el acto estuvo presente el gobernador Alfredo Cornejo y parte de su gabinete y funcionarios.

Desde la comunidad judía llegó el presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia Mendoza, Pablo Stern. Además concurrieron el presidente de la Suprema Corte de Mendoza, Jorge Nanclares; el subsecretario de relaciones institucionales en el Ministerio de Seguridad, Néstor Majul y la presidente del EPRE, Jimena Latorre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-18-10-42-42--el-dolor-permanece-como-en-1994

A las 09.53 los bomberos tocaron una sirena en referencia a la hora del atentado durante tres minutos, luego simbólicamente se encendió una vela por los años transcurridos desde el hecho, se realizó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas, y se dio lectura a la lista de fallecidos el 18 de julio de 1994. Luego todos los presentes visualizaron el vídeo “El Libro de la memoria” preparado por miembros de la Amia, el cual recuerda a las víctimas que murieron hace 25 años.

“Se hace difícil innovar en el discurso cuando la realidad no sufre cambios significativos a lo largo de los años”, expresó Pablo Stern. El presidente de la sociedad israelita agregó que “se hace también difícil no flaquear en la fe y en la esperanza de que algún día como sociedad obtengamos esa recompensa tan buscada: la verdad, la justicia”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-18-7-33-48-se-cumplen-25-anos-del-atentado-al-edificio-de-la-amia

Luego Stern detalló que “la Amia no ha parado de crecer desde sus inicios, convirtiéndose con el tiempo en una ONG (Organización No Gubernamental) con alcance a toda la población de Buenos Aires, Ciudad, Provincia y al resto del país. La destrucción criminal de su edificio principal no hizo más que acrecentar su fama y el tesón de sus trabajadores y dirigentes multiplicando en calidad y cantidad sus servicios”.

“Es mi deseo que el Estado argentino logre algún día que se conozca toda la verdad y que se la dé a conocer”, completó el presidente de la sociedad israelita.