Desde algunos sectores intentaron levantarlas, por la falta de competencia interna, y las denominaron una Gran Encuesta que pagamos todos los argentinos, y es cierto. Lo que no advirtieron es que ya existe un contrato con una empresa y que el incumplimiento podría costarle al Estado una suma multimillonaria.

No es noticia que el escenario cambia día a día en la Argentina y hoy, a menos de un mes de las PASO, tendrán un efecto psicológico en el electorado similar al de una primera vuelta, una elección general. Así lo aseguran los principales encuestadores del país y desde el foro intimo de las principales fuerzas políticas del país, en una recorrida realizada por el sitio LPO.

Ricardo Rouvier & Asociados

El consultor Ricardo Rouvier opinó que: "Estas PASO tienen un sabor especial porque la polarización alcanza casi el 74 por ciento de la intención de voto. "El 11 de agosto lo que se sentirá es la idea de dos fuerzas que compiten por el triunfo. Es un fenómeno paradójico, porque en esa fecha se plantean las internas partidarias pero no será así", dijo y vaticinó que el tercer espacio que representa Roberto Lavagna probablemente se sienta "ahogada" ante la presión que ejercen las dos principales fuerzas.

En este escenario, en Juntos por el Cambio se enfocan en las primarias, mientras que Alberto Fernández no hace referencia a las PASO en su campaña, pese a que en su entorno muchos le advierten -sobre todo desde el espacio de Sergio Massa- que una diferencia menor a la prevista con Mauricio Macri podría ser un baldazo de agua fría de cara a la elección general.

Federico Aurelio, Consultora Aresco

Por otro lado el encuestador Federico Aurelio explicó que de acuerdo a sus investigaciones recientes, dentro del electorado con menos "probabilidad" de ir a votar es más afín a Cambiemos, mientras que entre los que tienen mayor "probabilidad" se agranda la diferencia a favor del Frente de Todos. "Sucedió en 2015, ya que en las PASO estuvo la mayor diferencia que obtuvo el Frente para la Victoria -unos 8 puntos- pero con muchos menos electores de los que fueron a votar en la general, que terminaron inclinando la balanza a favor de Cambiemos", señaló.

En Juntos por el Cambio repiten que no es imposible que la elección quede ganada en primera vuelta, ya que la polarización puede desencadenar que Macri o Fernández superen los 25 puntos. Por eso lanzaron una fuerte campaña para llamar a votar masivamente, ante el riesgo de tener un electorado "menos politizado" que se relaje con el repunte de Mauricio Macri en las encuestas y no vaya a votar.

En el círculo íntimo de María Eugenia Vidal no están contentos con la campaña "triunfalista". Mientras Federico Salvai (Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires) desmiente algunas encuestas que los muestran con ventaja, cerca de la gobernadora explicaron que "el optimismo exacerbado no ayuda, porque si la gente piensa que la elección está ganada no irá a votar en las PASO", algo que -creen- perjudicaría sobre todo al macrismo.

Raúl Aragón, & Asociados

El encuestador Raúl Aragón planteó a LPO que lo que las encuestas aún no pueden medir es el proceso político que se abra después del 11 de agosto. En ese sentido, habló del "efecto psicológico" de las PASO. "Si Alberto le saca solo 3 puntos de diferencia haría muy difícil que gane un ballotage, porque el voto de Lavagna y Espert se irá con Macri. El kirchnerismo necesita unos 6 o 7 puntos a favor en las PASO y conservarlos en la general", explicó.

Aragón aclaró que hoy en promedio Fernández tiene una ventaja de 5,5 por ciento y también opinó que si se agranda a más de 7 puntos podría ser contraproducente para Alberto: "Si le saca 10 a Macri y el mercado explota, se puede convertir en un arma de doble filo, porque Cambiemos hará una campaña en la que planteará que la economía se desestabilizará si vuelve el kirchnerismo".