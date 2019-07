La dura respuesta a la negativa de Cornejo sobre la tolerancia cero

Desde el lunes, junto con la visita del presidente Macri a Mendoza, se instaló en la agenda la 'tolerancia cero'.

Luego de la seguidilla de accidentes con víctimas fatales, donde se registraron altos grados de alcoholemia en los automovilistas, la diputada Hebe Casado volvió a insistir en la modificación de la Ley de Tránsito, que apunta a la tolerancia cero. Recordemos que actualmente en la provincia, el permitido es 0,5 gramos de alcohol en sangre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-16-0-10-endureceran-la-ley-de-transito-y-los-conductores-alcoholizados-iran-a-la-carcel

Por su parte, Alfredo Cornejo participó este martes en el acto oficial por el Día del Agente Penitenciario, y en la conferencia de prensa causó revuelo por su postura frente a la propuesta de Casado. Indicó que desde el Ejecutivo están armando otro proyecto para endurecer las penas para personas que consuman alcohol y conduzcan, pero descartó lo solicitado por la diputada.

“Vamos a modificar la ley de tránsito, pero no con tolerancia cero, en principio todos los accidentes trágicos, la cantidad de alcohol en sangre que han tenido ha sido superior al 0,5 de la ley, pero sí estamos planteando, porque estamos del lado de las víctimas, que hay que tener sanciones más rápidas y más altas sobre la gente que conduce alcoholizado", sostuvo el gobernador.

Frente a esto, la idea del Gobierno, que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Seguridad y la Agencia de Seguridad Vial, es ser más estrictos con sanciones más fuertes y mejor aplicadas. “Hoy la multa por alcoholismo es de 18 mil pesos. Entendemos que es muy baja”, indicó Cornejo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-7-44-9-impulsan-un-proyecto-de-tolerancia-cero-para-la-ingesta-de-alcohol-en-los-conductores

Contraparte

En base a lo dicho por el mandatario provincial, habló Ángel Kruk en CNN Radio Mendoza, padre de los chicos que fallecieron en un accidente en la Costanera.

“Mendoza como tiene la industria vitivinícola más grandes del país, tienen miedo de sancionarla, tienen miedo de no poder exportar, no poder vender. Me parece que no es el punto, el punto está en que (el gobernador) no está cuidando a su pueblo, su gente. No cuidó a mis hijos. Sí inauguró plazas, muy bonitas, donde mis hijos jugaban pero cuando les tocó cruzar la calle un borracho se los llevó por delante y me los mató", sentenció Kruk.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-15-20-3-43--que-sucede-con-las-fiestas-locas-que-se-hacen-en-las-lenas

"A mis hijos me los traje a Buenos Aires en dos urnas, íbamos a pasar las fiestas a Mendoza. Terminemos con esto. Es el momento dar un cambio, evitar muertes. Él tiene en su poder evitar que siga muriendo gente por borrachos al volante. Ya tuvimos muchos casos y siguen todos los fines de semana. ¿Le tiene que tocar a él, a un allegado?, ¿a un senador o un diputado?, ¿le tienen que matar un hijo para darse cuenta?, ¿saben cómo se siente un papá cuanto te matan un hijo? Si uno pierde a un papá queda huérfano, a su esposa, viudo ¿y si uno pierde a un hijo? Queda automáticamente sin vida, porque es la familia completa”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-16-17-43-30-imputaron-a-un-futbolista-de-godoy-cruz-por-chocar-y-matar-a-una-joven

Para finalizar, denunció: "Los controles no existen en la provincia. Cornejo le dedica a las rutas, me parece bárbaro, pero que también le dedique plata a la vida. El pueblo de Mendoza dijo basta de asesinos al volante por alcohol. Creo que es momento de que se termine, que esta ley se sancione. Si no la quiere sancionar Cornejo, bueno entonces señores senadores y diputados arremánguense. Esto puede salir de un día para el otro ¿qué necesitan, que les maten a un familiar? Nosotros lo hacemos por ustedes, que ya los perdimos, para que no les pase lo mismo que a nosotros”.