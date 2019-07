Insisten con la 'tolerancia cero' en Mendoza

Que el alcohol al volante mata es más que un mero slogan publicitario. Para muestra de ello basta citar las últimas estadísticas de accidentología vial de nuestra provincia, que hasta ahora cuenta con un tope permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre.

Un proyecto de ley que ya fue presentado en la Legislatura provincial apunta a modificar esta legislación, pero aún no ha recibido tratamiento y cuya autoría pertenece a la diputada Hebe Casado, quien explicó a El Ciudadano los fundamentos de la norma: “El proyecto desde marzo está presentado. Vienen ocurriendo todas las semanas accidentes donde el alcohol es el principal involucrado, se pierden vidas o hay gente que queda lesionada de por vida y se ha transformado en un problema de salud pública”.

La legisladora confía en que una norma de estas características serviría de disuasivo para los conductores, y explicó que “con la tolerancia cero, aquel que va a manejar y ha tomado va a decidir no hacerlo”.

Si bien no ha recibido todavía el visto bueno de las fuerzas políticas, Casado manifestó: “La idea es tratarlo lo antes posible, ya se había presentado en otras oportunidades este proyecto pero había sido archivado por presiones de diferentes sectores. Al ser una provincia vitivinícola, el sector no ve con buenos ojos que en la provincia la tolerancia sea cero”.

Otra de las consultas tuvo que ver con cuáles son los lugares que tienen tolerancia cero, y por supuesto sobre sus resultados, a lo que respondió que “en todos los lugares donde se aplicó hubo un descenso de accidentes viales y en la cantidad de muertos, entonces es necesario, viendo las estadísticas”, para puntualizar: “En Córdoba, Neuquén, Misiones, Mar del Plata, La Rioja, Tierra del Fuego donde ya se implementó ha tenido buena repercusión, bajando las estadísticas de siniestralidad”.

“Si bien tiene que haber más controles, no podemos subir a un policía a cada auto. Tiene que ser algo de conciencia social, que nos haga cambiar como sociedad, que entendamos que lo que podemos ocasionar tanto para nosotros como para otros puede ser la muerte y eso arruina a personas, corta expectativas a futuro, porque no solo la familia del fallecido queda herida, sino también la del que atropella, porque no creo que sea nada agradable matar a otra persona”.

En cuanto a la educación vial en las escuelas, la diputada explicó: “Eso se está aplicando en la currícula como una materia. Pero llevará años, no será de un día para otro".

“Es una toma de conciencia de cada uno, cuando salimos a comer y tomamos algo mejor es llamar a un Uber o un taxi. Preveamos qué haremos cuando salgamos del lugar. Digamos quién es el conductor designado o tomar un taxi para volver a casa”.

Además, la garantía no solo pasa por la conducta propia: “Uno puede ir haciendo todo perfecto y viene otro que no hizo las cosas bien y te mata, como tantos casos donde uno se lleva de arriba la muerte”.

En el cierre, Casado concluyó: “Todos los fines de semana ocurren accidentes y llega el lunes y me llaman por el proyecto y la verdad lamento de corazón que esto siga ocurriendo. Uno de los integrantes de mi equipo es enólogo y le digo que con que salve una vida ya es un montón”.