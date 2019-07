La Administración Nacional de la Seguridad Social redobla la apuesta y sigue entregando préstamos personales a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Jubilados, Pensionados, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensión no contributiva (PNC).

Estos créditos están conectados con el programa "Mejor Hogar" que ofrece adelantos y descuentos de hasta el 50% disponibles para reparar, ampliar o terminar una vivienda. Dicho de otro modo, si usas el dinero para los fines mencionados, obtendrás, además del préstamo, importantes rebajas en corralones adheridos al programa.

Importante: en todos los casos, las cuotas crediticias no pueden superar el 30% de lo que el beneficiario cobra en ANSES.

La siguiente información corresponde al único programa oficial de préstamos para trabajadores retirados dentro de ANSES. No te dejes engañar y no pagues por conseguir un turno. A continuación, El Ciudadano te explica cómo concretar el trámite, sin intermediarios ni usureros.

El préstamo ANSES 2019 para jubilados puede ser tramitado por todo el universo comprendido dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En otras palabras, todos los jubilados y pensionados que actualmente cobren en ANSES podrán acceder al beneficio.

Desde abril (2019) los jubilados y pensionados pueden solicitar a partir de $5.000 hasta $200.000 a devolver en 24, 36, 48 o 60 pagos mensuales que se descuentan de los haberes en ANSES. Una vez terminado el trámite, el dinero se liquida (en el plazo de 10 días aproximadamente) sobre la misma cuenta bancaria con la que cobras en ANSES.

Los requerimientos son: vivir en argentina y no tener más de 90 años antes de la última cuota del préstamo.

Por otra parte, el día de la calificación (entrevista personal) los interesados deberán tener a mano el Documento Nacional de Identidad y el CBU de la cuenta en la que se depositará el préstamo. La Clave Bancaria Uniforme es un número de 22 dígitos que se obtiene en cualquier cajero automático de la red Link o Banelco. Para obtenerlo deberás seguir estos pasos:

1- Introducir la tarjeta ANSES en el cajero.

2- Ingresar tu clave.

3- Cuando estés dentro de tu cuenta, deberás que seleccionar la opción “Consultas”.

4- Finalmente hay que elegir la opción “Consulta de CBU” (si tenes más de una cuenta deberás seleccionar una de ellas).

Las tasas para este grupo son un 40% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 70% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

El trámite para estos casos es presencial y con turno. A continuación te mostramos cómo acceder a una entrevista de calificación en oficinas de ANSES.

Para obtener el turno, ingresa en el siguiente link: TURNOS CRÉDITOS ANSES JUBILADOS Y PENSIONADOS

Esta línea de créditos es la más solicitada de todas las posibilidades dentro de ANSES.

Podrán acceder al préstamo todas los beneficiarios de AUH que no tengan préstamos previos cuyas cuotas no superen el 30% de lo que reciben mensualmente.

En esta ocasión ANSES presta a partir de $1.000 hasta $12.000 (por hijo) a devolver en 24 o 36 pagos mensuales.

El préstamo se liquidará en el lapso de 10 días (luego de la aprobación) en la cuenta donde habitualmente cobras la ayuda social.

Por otra parte, es importante aclarar que si ya posees un préstamo y estás abonando las cuotas, también se puede pedir un "monto complementario" hasta llegar al tope máximo actual. Si quieres saber cuánto dinero podes solicitar, te recomendamos hacerlo desde la APP MI ANSES.

En este caso, los requisitos son 4:

1 - Ser mayor de edad (el solicitante debe tener más de 18 años)

2 - No tener más de 75 años antes de pagar la última cuota.

3 - Tener al día (y presentada) la libreta de vacunación, escolaridad y declaración jurada del niño por el cual se solicita el préstamo.

4 - El niño o adolescente por el que se pide el préstamo tiene que ser menor de edad antes de pagar la última cuota. En el caso de los menores discapacitados, estos deberán tener en vigencia el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

Las tasas para este grupo son un 35% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 66% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso el trámite se empezar y terminar por Internet (computadora, tablet, celular). A continuación te explicamos cómo solicitar y cobrar tu crédito AUH desde la comodidad de tu casa o el trabajo.

1 - Entrar en la APP MI ANSES ingresando tu clave de Seguridad Social. Si no tenes Clave, la misma se puede generar en el momento.

2 - Ingresar tu e-mail, números de telefono y lugar de residencia (domicilio) en la sección de info. personal

3 - Pedí el crédito: Entrar en la "CRÉDITO ANSES" y luego en "Solicitar préstamo" (margen superior izquierdo). Luego, te recomendamos leer condiciones del préstamo.

4 - Completar el Trámite ingresando el número social que aparece en tu DNI tarjeta. (ver foto de referencia)

5 - Completar monto y cuotas: Ingresar el monto del crédito, elegí la cantidad de cuotas y presionar Calcular para ver el detalle de las cuotas. Luego, presionar "Continuar" y seguir los pasos que te aparecen.

6- Aceptar las condiciones: Leer cuidadosamente el contenido del formulario online y marcar los cuatro casilleros que te aparecen en pantalla. Cuando finalices este paso, hace clic en "Aceptar" para finalizar el trámite.

7 - Terminar la solicitud del crédito: Cuando cumplas estos pasos podrás ver la constancia del trámite finalizado. El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los 10 días hábiles de la solicitud.

Si no pudiste realizar estos pasos, te recomendamos seguir estos pasos para que obtengas tu crédito en forma presencial:

1. Reuní la documentación necesaria: DNI y CBU de una cuenta bancaria propia.

2. Sacá un turno para ser atendido en una oficina de ANSES. Seleccionar la opción Créditos Asignación Universal por Hijo.

Los trabajadores en relación de dependencia que reciben ayudas de ANSES también puede obtener un crédito.

Podrán acceder al préstamo todas los beneficiarios de SUAF que no tengan créditos anteriores cuyas cuotas no superen el 30% de lo que reciben mensualmente. Esta línea de créditos, por ahora, no está disponible para monotributistas.

Desde abril la Seguridad Social presta a partir de $1.000 hasta $12.000 (por hijo) a devolver en 24 o 36 pagos mensuales.

El préstamo se liquidará en el lapso de 10 días (luego de la aprobación) en la cuenta donde habitualmente cobras la ayuda social.

Por otra parte, es importante aclarar que si ya posees un préstamo y estás abonando las cuotas, también se puede pedir un "monto complementario" hasta llegar al tope máximo actual. Si quieres saber cuánto dinero podes solicitar, te recomendamos hacerlo desde la APP MI ANSES.

Ser mayor de edad (+18 años)

Tener menos de 75 al momento de pagar la última cuota del préstamo ANSES.

Contar con un ingreso de grupo familiar (IGF) de $3.622 y no mayor a $46.191.

El niño o adolescente por el que se pide el préstamo deberá ser menor de edad (-18 años) antes de pagar la última cuota del crédito ANSES.

Los menores discapacitados deben tener vigente y actualizado el Certificado Único por Discapacidad (CUD).

Las tasas para este sector de ANSES son un 35% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 66% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

1 - Entrar a Mi ANSES. Si no tienes la Clave podrás generarla en el momento.

2 - Actualizar tu información personal - Renová tu e-mail, teléfono celular y lugar de residencia en la sección de "Información personal".

3 - Pedí el crédito. Ingresar en la opción "CRÉDITO ANSES" y luego en "Solicitar préstamo" desde el menú de la izquierda. Leer las condiciones del Crédito ANSES.

4 - Completar tus datos: Terminar el trámite con el número de Seguridad Social que está en tu documento nacional de identidad tarjeta. (ver foto)

5 -Completar monto y cuotas: Ingresar el monto del crédito, elegí la cantidad de cuotas y presionar Calcular para ver el detalle de las cuotas. Luego, presionar Continuar y seguí los pasos.

6 - Aceptar las condiciones - Leer atentamente el contenido del formulario web y marcar los cuatro casilleros. Cuando completes este paso, presionar Aceptar para finalizar el trámite.

7 - Finalizar la solicitud del crédito. Cuando cumplas estos pasos podrás ver la constancia del trámite finalizado. El préstamo se acreditará en la cuenta bancaria dentro de los 10 días hábiles de la solicitud.

Los adultos mayores que no alcanzaron a jubilarse por las vías habituales (aportes), también tienen la posibilidad de acceder a un préstamo ANSES a baja tasa de interés.

Esta línea de préstamos está pensado para beneficiarios que perciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez.

Los beneficiarios de Pensión Universal al Adulto Mayor pueden solicitar a partir de $5.000 hasta $70.000 a devolver en 24, 36, 48 y 60 pagos mensuales. En estos casos, la cuota del préstamo tampoco no puede superar el 30% de lo que cobras en ANSES.

Los requisitos para el grupo PUAM tiene que cumplir los siguientes requisitos:

Vivir en Argentina

Tener menos de noventa años antes de pagar la última cuota.

El día de la calificación, los interesados deberá poseer Documento Nacional de Identidad y el CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático. Si no tenes la Clave Bancaria Unificada te recomendamos seguir los siguientes pasos 1- Ingresar la tarjeta ANSES en el cajero automático. 2- Ingresar tu clave personal. 3- Cuando estés dentro de tu cuenta, deberás que seleccionar la opción “Consultas”. 4- Finalmente hay que elegir la opción “Consulta de CBU” (si tenes más de una cuenta deberás seleccionar una de ellas).



Las tasas para este sector de ANSES son un 38% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 67% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso, el trámite es presencial y con turno previo.

Para obtener el turno, hace clic en el siguiente link: TURNOS CRÉDITOS ANSES PENSIÓN AL ADULTO MAYOR

En esta oportunidad las PNC podrán obtener un crédito configurado a las posibilidades del grupo.

Esta línea de préstamos le corresponde a todos los beneficiarios que perciban Pensiones no Contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos.

Las personas que no pueden ni pudieron aportar por algún motivo que les impidió ingresar al circuito laboral (PNC) podrán solicitar a partir de $5.000 hasta $70.000 a devolver en 24, 36, 48 ó 60 pagos mensuales. cuotas. En estos casos, la cuota tampoco puede superar el el 30% de lo que cobrás todos los meses en ANSES. Una vez aprobado el préstamo, el dinero se liquidará dentro de los 10 días hábiles aproximadamente.

Los requerimientos para este grupo son tres:

Vivir en Argentina

Ser mayor de edad (+18 años)

Tener menos de 75 años antes de pagar la última cuota de préstamo.

Las tasas para este sector de ANSES son un 41% más bajas que las que maneja el mercado de créditos bancario y un 70% más bajas que los precios que actualmente tienen las casas de préstamos a sola firma.

En este caso, el trámite también es presencial y con turno previo.

