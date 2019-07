Fadel sobre la indigencia: "No hay que esperar a tener una desgracia por hipotermia"

El Partido Justicialista hizo un pedido de informe sobre las personas en situación de calle en Mendoza. "Nos tenemos que hacer cargo como sociedad, pero sobre todo como Estado", explicó la senadora Patricia Fadel (PJ) en CNN Radio Mendoza.

“Hay varios pedidos hechos. La semana pasada se hizo un pedido por parte de la senadora Fernanda Lacoste. Han venido a pedir hasta al Partido Justicialista para que alojemos gente, la misma gente, que abramos todos los establecimientos. Realmente tenemos que ver cuánta es la situación de calle real, la indigencia. Esas son las cosas que tenemos que revaluar y no esperar a tener una desgracia por hipotermia", indicó.

Informó, también, que la UCA realizó un trabajo específico sobre la pobreza en Mendoza y las cifras fueron altas. "Hay que tomarlo esto seriamente. Vemos en cada municipio que los intendentes se preocupan porque no quieren que ocurran estas cosas. Yo vivo en el Valle de Uco, donde vemos a mucha gente indigente, pero todavía en situación de calle no. Donde más se ve es en el Gran Mendoza", aseveró.

Remarcó que hasta el momento no han recibido respuestas y que desde el frente "abrimos ayuda a los clubes que necesiten desde el PJ para que estén dispuestos solidariamente a abrirlos, como lo hizo Huracán Las Heras. Buscar abrigos o comida si hace falta, al menos abrigo".

“La propuesta que hicimos fue decir que estamos solidariamente comprometidos. Nunca vamos a llegar a todos, pero sí hacer una campaña solidaria para que todos podamos alcanzar la mayor cantidad de abrigos, frazadas, colchones", expresó Fadel.

Desempleo y retroceso

Por otro lado, se refirió a la situación económica que genera desempleo y recesión : “El consumo interno está fuertemente reducido, la exportación tiene serios problemas y con un ingreso de importaciones se nos complica porque no somos competitivos. Hay un problema estructural en Argentina, sobre todo en las economías regionales. El que viene al Valle de Uco podrá ver que la producción de manzana desapareció al todo, la pera va por el mismo camino. Puede ser la administración de alguna empresa, pero que todas cierren, no es por la empresa".

"Tiene que cambiar la ecuación económica, porque la gente está retraída en el consumo. Las economías regionales son las que están peor, tiene que ver con una macroeconomía que no beneficia", resaltó.

Para finalizar, señaló: “Desde la política nacional no hay estado federal real. No hay fuerte incidencia de la política nacional que pueda ayudar a abrir los mercados", añadiendo, además, que la provincia no puede ser "Brasil dependientes, necesitamos de otro mercado distinto. Mendoza ha sido fuertemente descuidada por el Gobierno provincial, en relación a qué política puede hacer un Gobierno para que la producción no caiga”.