Las inconsistencias del departamento donde vive Alberto Fernández

Desde que Alberto Fernández apareció como precandidato a presidente por parte del kirchnerismo, uno de los temas que entró dentro de la lupa periodística fue su residencia, un departamento de 120 metros cuadrados ubicado en Puerto Madero.

Luego de varias semanas esperando por su difusión, el programa Periodismo Para Todos publicó un informe respecto del domicilio del exjefe de Gabinete, quien durante los últimos días salió a aclarar su situación respecto de un alquiler que finalmente no paga.

“Albistur se compró ese departamento y tiempo después conoció a Victoria Tolosa Paz, con quien formó una pareja y se fueron a vivir juntos a La Plata. Albistur me alquiló el departamento. ¡No tengo plata para comprarlo! Es un departamento de 80 metros cuadrados, el alquiler debe costar USD 2000 por mes, con toda la furia”, dijo el precandidato a presidente en declaraciones radiales.

“Hasta que Macri causó en mí la misma crisis que en todos y le dije que no se lo podía pagar más. Pepe, que es un amigo mío de hace 30 años, me dijo que me quede tranquilo, que pague las expensas, los servicios y la parte que corresponde por Bienes Personales y listo. Si hubiera tenido que pagar el alquiler, me hubiera ido a un lugar más barato”, agregó.

Lo cierto es que la declaración jurada de Victoria Tolosa Paz indica que el departamento en cuestión se alquilaba en 240 mil pesos en el año 2017, una suma que difiere por completo con la que comentó Fernández.

Pero como si esto fuera poco, el dato más llamativo es que la concejal y candidata a intendente por la Ciudad de La Plata indicó que el departamento se encuentra en una dirección apócrifa en la que actualmente hay un terreno baldío.