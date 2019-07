Insólita cargada de Cristina Kirchner a Macri

El presidente Mauricio Macri y el precandidato a vice de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto visitaron la ciudad de Córdoba este viernes en el marco de la presentación de la fórmula en esa provincia, pero tuvo un cierre con polémicas por la canción elegida para despedir del escenario.

El Presidente y el senador llegaron a la docta para mostrarse junto a los candidatos y referentes locales del frente. En el acto, Macri lanzó mensajes de optimismo y volvió a apuntar contra el kirchnerismo y aseguró que "estamos saliendo hacia el crecimiento" luego de pasar "momentos muy difíciles" el año pasado y, de cara a las elecciones PASO, dijo que esta es "una elección bisagra" y convocó "a salir con convicción" a ganar el voto.

La agencia oficial de noticias Telam indicó en su portal que luego de la ronda de discursos y Macri como último orador, comenzó a sonar un tema de cuartero que hizo que los invitados se pararan y aplaudieran. La canción es de Ulises Bueno, hermano del Potro Rodrigo y se llama Ahora mírame.

Las dos primeras estrofas que se escucharon en la trasmisión oficial decían: “Tú, qué vienes a buscar pidiéndome perdón. Llegaste un poco tarde, sólo mira tu reloj. Tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar. Te dije que sería la última oportunidad. Ya basta de engañar, ya basta de sufrir”.

Y continuó: “Tú, te preguntas ¿Por qué? Si lo entendés muy bien. Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer. Que me quieras vender, que tu vas a cambiar. Ya deja de inventar historias que ya me las sé. Te miras al espejo, y no sabes lo que ves”.

Primero, el Presidente permaneció arriba del escenario. Comenzó a bailar y saludar al paso de la canción.

La situación rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Los críticos del oficialismo interpretaron la letra como una crítica metafórica a la gestión macrista.

También Cristina Kirchner hizo alusión al tema, en su reaparición durante la presentación de "su" libro Sinceramente en Río Gallegos. “La letra parece hecha para él“, dijo. Y agregó: “Hay que decir que él fue el único que se dio cuenta, los otros seguían bailando“.