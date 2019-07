Energía evalúa autorizar el autoserivicio de combustibles

El Gobierno nacional, por medio de la Secretaría de Energía, está cerca de reglamentar la iniciativa que fue impulsada por las petroleras, que habilita el despacho de combustible por parte de cada conductor. La practica se lleva a cabo en la mayoría de las estaciones de servicio de los países desarrollados.

La alternativa y otras problemáticas que afecta al sector, fueron debatidas durante el jueves por estacioneros de todo el país en una larga reunión en la sede de CECHA, la cámara que nuclea a las entidades del comercio de hidrocarburos y afines en la Argentina.

Desde Infobae revelaron que la medida pretende que al menos uno o dos surtidores por estación de servicio cuenten con el nuevo sistema y que tendrá un precio diferencial para el cliente.

Gabriel Bornoroni, vocero de CECHA, manifestó su satisfacción por la iniciativa. “Para nosotros es fantástico, es una idea muy buena. Además que nos permite bajar los costos, nos da una herramienta más para poder bajar el precio de los combustibles y la gente que quiere pagar, pueda hacerlo”, dijo.

Si bien aún no trascendieron detalles, dentro del marco regulatorio habrá ciertas características que se deberán cumplir como por ejemplo: tendrá que haber un playero controlando la carga por parte del conductor, el surtidor deberá poseer un botón que corte automáticamente el dispenser de combustible y se deberán facilitar guantes a cada cliente para poder realizar la carga.

Con respecto a los aumentos del combustibles, Bornorini expresó que “la nafta no va a bajar, pero tampoco se habla de suba. El dólar está bajo, no hay más atraso y con el último aumento se llegó al punto de equilibrio. Habría que preguntarle a las petroleras por qué no baja la nafta”.