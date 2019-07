Carlos Tevez brindó unas crudas declaraciones sobre el momento que atraviesa Boca post final perdida ante River en Madrid, ya que, según él, aumentó la presión sobre los protagonistas y por eso cuesta formar el plantel.

"Es muy difícil después de perder una final querer volver a intentarlo. Lo más fácil es borrarse. La gente de Boca no es boluda, los periodistas no son boludos, ¿cuántos técnicos pedimos para venir? Después de que se fue Guillermo (Barros Schelotto), ¿cuántos técnicos fue a buscar el presidente? ¿Cuatro, cinco?", se preguntó el Apache en una entrevista con Radio Rivadavia.

Después, continuó: "Cuatro o cinco le dijeron que no. Estamos buscando jugadores en este momento... antes nos moríamos por jugar en Boca. Antes era un llamado, que por favor me llamen de Boca. Hoy no. Hoy no quieren venir los jugadores. Hoy se escapan para jugar en Boca (sic). Y no, a mí dámela".

"Es por la presión, porque hoy ponerse la camiseta de Boca es un fuego. Y bueno, a mí en lo personal como hincha, después como jugador, a mí dámela siempre. A mí dame la pelota y vamos a jugar. Entonces eso es lo más importante y lo que a mí hoy me hace feliz, lo que me hace querer seguir. Es decir: hay muchos jugadores que los están llamando y dicen 'no, no voy' por el país, por eso, por lo otro, por otra cosa", afirmó.

Por último, explicó: "Estoy hablando en general, de cómo han cambiado todas las cosas. Entonces digo... pucha. Por eso es que me salió decírtelo, porque yo primero soy hincha y después jugador, y sé lo que siente la gente de Boca. En este momento es muy importante no borrarse".

Fuente: TyC