La expresidente y senadora nacional, Cristina Kirchner, viajó a Santa Cruz para presentar su libro "Sinceramente". Allí también aprovechó para criticar el Gobierno actual y sobre todo apuntó al presidente Mauricio Macri.

La presentación comenzó a las 15.30, con miles de personas que se dieron cita para presenciar el acto. CFK acusó a Macri de hacer una "campaña sucia" de cara a las elecciones presidenciales: "Ya ni hacen promesas, solo dicen mentiras".

Estas son las frases más importantes de Cristina Kirchner en el acto:

- "Es una campaña sucia y muy violenta por parte del Gobierno. Me tiene preocupada porque las campañas sucias tienen como característica el no tener propuestas. O cuando mentiste mucho y tenés que ocultar lo que dijiste. Y lo otro es lo violento, los prejuicios. Eso siempre ha generado violencia".

-"En la campaña de ahora no pueden hacer promesas. En las elecciones del '83 hubo promesas que no pudieron cumplirse, pero que no fueron mentiras. Ese Gobierno intentó hacer las cosas y no le salieron. Pero ahora dijeron que los trabajadores no iban a pagar ganancias, que los jubilados iban a tener acceso a todos los medicamentos, que nadie iba a perder lo que tenía… nunca intentaron hacer eso, hicieron lo contrario. Te sacaron las cosas buenas y te dejaron las malas".

-"¿Qué pueden decir, ofrecer o mostrar más que campaña sucio y violencia? Nada. Dijeron que estaba escondida… estoy en el podio de los objetivos de violencia".

-"El problema no son los sindicatos y la política. El problema siempre fue la economía. ¿Qué pasó que en tres años pasamos de tener cero deuda a deberle 57 mil millones de dólares al FMI? Me tiene mal ese tema, porque no los vemos en ninguna parte... ¿dónde están esos dólares? ¿Quién la va a tener que pagar a la deuda? ¿Los jubilados? ¿Los cartoneros de Juan Grabois?".

El acto en vivo: