La ciudad de La Plata fue la elegida para que María Eugenia Vidal, gobernadora de Buenos Aires y Mauricio Macri, presidente de la Nación, oficializaran la campaña electoral. Allí, ambos funcionarios presentaron a los candidatos para ese distrito y dando el puntapié inicial a la búsqueda de la reelección nacional y provincia.

Previamente a ese acto, los dos políticos realizaron la inauguración de un taller ferroviario en Tolosa, donde se realizará el mantenimiento y reparación de los trenes pertenecientes a la Línea Roca.

"Ya nos pusimos de pie y ahora queremos avanzar", dijo Vidal metiéndose de lleno en la pelea para retener la gobernación. Además, se refirió no solo a las obras que se hicieron en el territorio bonaerense sino también a trabajo del Presidente. "Mauricio tuvo el coraje para tomar decisiones que serían difíciles para nosotros. Esas decisiones nos van a hacer un país mejor", pronosticó la gobernadora bonaerense, quien apostó por la continuidad del oficialismo en el poder.

Cuando fue el turno de Mauricio Macri, el presidente ponderó las palabras de Vidal y señaló: "Escuchamos todo lo que hay que escuchar. Expresa tanta honestidad y convicción que da orgullo escucharla".

En esa línea, recordó que cuando "todos pronosticaron una catástrofe", la mayoría de los argentinos "mantuvo la calma" porque no fueron "tontos" ni se dejaron "engañar". "Ustedes hicieron posible que hoy encaremos un nuevo proceso electoral. Los argentinos nos dicen que continuemos por acá, que no volvamos atrás", resaltó.

Pensando en las elecciones, el jefe de estado le pidió a la ciudadanía "no volver atrás" y a seguir apostando por "un proyecto que integre a todos los argentinos". "No me imagino siendo presidente sin tener a María Eugenia en la provincia de Buenos Aires. Estamos acá porque somos servidores públicos y estamos haciendo el esfuerzo correcto", concluyó.