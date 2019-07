Así le dijo Macri a Michetti que lo iba a acompañar Pichetto en la fórmula

La vicepresidenta, Gabriela Michetti, contó en una entrevista con LN+ cómo fue que Mauricio Macri le comunicó la decisión de elegir como compañero en la fórmula presidencial de Juntos por el cambio a Miguel Ángel Pichetto.

"Me llamó a Estados Unidos y lo primero que me dijo fue que les había dicho a todos ese día que hasta que no hablara conmigo no lo quería confirmar. Más que informarme lo que quería era conversarlo, porque el estaba convencido de que lo mejor seguía siendo que estuviésemos juntos", recordó Michetti, quien contó que ya había hablado con Macri, sobre la idea de que la fórmula fuese integrada por un candidato peronista.

Y agregó: "Siempre en momento de cambios muy estrátegicos o de transformaciones muy profundas él (Mauricio Macri) ha hablado conmigo".

En la entrevista con La trama del poder (LN+), Michetti se refirió a la gestión nacional de Cambiemos y afirmó que los errores fueron "fruto del entusiasmo". "Veníamos con la idea de que las cosas 'se pueden, se pueden, se pueden'. Y creímos que se iba a poder mucho más rápido y más fácilmente de lo que en verdad es posible", reconoció.

Por último, la vicepresidenta opinó sobre el machismo, una actitud muy en boga en la actualidad debido a las luchas feministas. "No hay ninguna posibilidad de decir que ser mujer en la política sea sencillo. Eso me perjudicó siempre", concluyó.