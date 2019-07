Sebastián Mora y su "Curso de Milagros" llega a Mendoza

Sebastián Mora, terapeuta español y estudiante avanzado, llega a Mendoza para presentar una experiencia transformadora conocida como Un curso de milagros, un camino espiritual hacia la liberación del miedo y la culpa, que reina en el inconsciente de la mente de cada ser en este mundo.

Mora dictará ciclos de talleres y charlas y también psicoterapias desde la perspectiva del curso, obra transcripta por Helen Schucman y William Thetford en 1976. Dicho libro representa «un camino hacia la corrección de la mente» y se define como una especie de entrenamiento mental para alcanzar la paz interior. Según postula, la mente humana debe discernir en cuál sistema de pensamiento quiere operar ante tal o cual situación: en el del mundo del ego o en el mundo del amor y del espíritu.

El hombre nacido en Barcelona recorre el mundo enseñando el camino espiritual que ayuda a identificar y trascender los obstáculos que impiden la presencia de la paz interior en la vida cotidiana. Y enseña la clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción.

Sebastián dictará un taller de inmersión en las enseñanzas de Un curso de milagros durante dos jornadas (sábado 20 y domingo 21 de julio). Y también invita a los mendocinos a participar de diferentes charlas con temáticas actuales como las enfermedades, los obstáculos que no dejan conectarnos con la abundancia, cómo gestionar las relaciones y el aborto, entre otros (del 20 al 25 de julio). Siempre bajo la perspectiva del curso.

Además, Mora brindará psicoterapias grupales; se trata de un espacio para sanar la mente ya que el conflicto debe ser resuelto y no debe evadirse. Sebastián realizará también sesiones individuales, de lunes a viernes, las cuales requieren turno previo. El valor de esta terapia personal es de U$S 50.

Fundación Un Curso de Milagros Mendoza

Su principal objetivo de es extender el conocimiento del libro en la comunidad como así también despejar los obstáculos que impiden a los seres humanos conectar con el amor que son; lograr la paz; eliminar el miedo y la culpa, y cultivar el verdadero perdón y la compasión desde el ser, desterrando así las acciones que se realizan movilizadas desde el ego de las personas.

Actividades en Mendoza

Sebastián Mora brindará diferentes actividades entre el sábado 20 de julio y el jueves 25 en Mendoza. A continuación te dejamos la agenda del terapeuta español y dónde podes verlo.

Sábado 20 de julio -Charla introducción a «Un curso de milagros». Aprende a deshacer los obstáculos que nos pone la carencia para conectar con la verdadera abundancia. De 9:30 a 10:30, en Salón Murcia del Edificio Quijote (Sarmiento 43, Luján de Cuyo). Entrada libre y gratuita

-Taller «De la relación especial a la relación santa». Psicoterapia grupal. De 11:30 a 14 y de 16 a 19, en Salón Murcia del Edificio Quijote (Sarmiento 43, Luján de Cuyo).

Domingo 21 de julio -Continuación del taller y psicoterapia grupal. De 9 a 13, en la misma dirección.

Lunes 22 de julio -Aborto: ¿Problema o solución? Tema abordado desde la perspectiva del libro. Psicoterapia grupal. De 18 a 22, en Salón Murcia del Edificio Quijote (Sarmiento 43, Luján de Cuyo).

Martes 23 de julio -La enfermedad desde el enfoque de la obra escrita. De 20 a 22, en Centro Munay Holístico (Manuel A. Saez 325, Ciudad)

Jueves 25 de julio -Caminata y meditación. De 15:30 a 17, en Parque General San Martín y Cerro de La Gloria. Entrada libre y gratuita. Punto de Encuentro Fuente de los Continentes.

Formas de pago

Entradas: Charlas cada una U$S 20 o dos personas por U$S 30 / Taller U$S 40 o dos personas por U$S 60 / Pack Psicoterapia Individual + taller + charlas: U$S 120 o dos personas por U$S 200. Cada diez entradas que se compren, queda una liberada