En San Luis, tres mendocinos dirán presente en la Clase 3 del TN

El sexto compromiso anual del Turismo Nacional mostrará por pirmera vez tres mendocinos. En el autódromo Rosendo Hernández de San Luis, Julián Santero, Emmanuel Cáceres y Lucas Vicino buscarán tener protagonismo en la competitiva Clase 3.

Para Santero el comienzo del campeonato no ha sido satisfactorio, ya que distintos problemas lo relegaron el campeonato y lo dejaron muy lejos de la pelea por el título, objetivo que se había planteado a principio de temporada.

Con el Ford Focus del GC Competición, el oriundo de Guaymallén debió desertar en la primera carrera del año, que también se disputó en San Luis, por un toque con el local Carlos Merlo y desde allí comenzó una seguidilla de infortunios que lo privaron de buenos resultados.

"Es una pena todo lo que nos pasó en este arranque de campeonato. De ahora en más el objetivo será terminar lo posible el año y devolverle al equipo todo lo bueno que hicieron hasta aquí, porque la realidad que tuvimos mucha mala suerte. San Luis es un circuito que en la previa no nos favorecerá mucho, pero intentaremos hacer lo mejor", comentó Julián.

Cuando la atrayente categoría pise nuevamente suelo puntano (disputó la fecha apertura de Febrero en el autódromo de Villa Mercedes) y en aquella fecha apertura Cáceres culminó la final dominical en el quinto lugar, logrando así un importante y entusiasta resultado en su debut en la categoría, con el Ford Focus del GC Competición.

“Para San Luis el equipo trabajó en varios puntos del auto. Hay algunas cositas en las que estábamos penando pero se trabajó y trabaja mucho para tener la mejor herramienta los fines de semana de carrera. También ayuda mucho tener a Julián como compañero de equipo así que vamos confiados al Rosendo Hernández. Ojalá podamos repetir y mejorar el quinto puesto que logré en La Pedrera, sería muy bueno para todos y para recuperar terreno en el campeonato. Acá en el TN cuando perdés unos puntos se vuelve muy difícil, así que ojalá tengamos con el equipo un muy buen fin de semana cerca de casa”, afirmó Peluche.

Con la ilusión a cuestas de redondear una buena actuación, Vicino hará su debut oficial este fin de semana en la Clase 3. El actual campeón de la Fórmula Renault 2.0 manejará el Ford Focus del Saturni Racing y el cual lucirá el número 74 en sus laterales.

"Me encantó el funcionamiento del auto y creo que disfrutaré mucho este fin de semana. Giramos con el objetivo de revisar que el auto esté en condiciones y sabiendo que lo nuestro pasará por hacer experiencia y si nos gusta seguir trabajando para continuar en la categoría. No me planteo ningún objetivo puntual, más que girar lo máximo posible", sentenció Lucas luego de probar el jueves por la tarde en el Rosendo Hernández.

La actividad para los mendocinos en la clase mayor comenzará este sábado con dos entrenamientos; mientras que desde las 16 se realizará la clasificación, la cual irá televisada en vivo por DeporTV. El domingo a las 9.50 y las 10.20 se disputarán las dos series (ambas a 6 vueltas); mientras que la final se correrá a las 13.30, a 20 vueltas o 40 minutos, con la televisación de la TV Pública.

Top Race: Berni Llaver regresó en Salta

Cuando restaban segundos para dar por concluida la tanda de entrenamientos de Top Race en Salta, el arrecifeño Agustín Canapino desplazó del primer puesto a Matías Rossi, quien hasta allí era quien lideraba. El tercer lugar le correspondió a Lucas Valle, en tanto que el campeón y actual lider del certamen, Franco Girolami, se ubicó séptimo.

El mendocino Bernardo Llaver regresó a la categoría, tras su presentación hace un par de fechas en el autódromo El Zonda de San Juan. El oriundo de San Martín compite con el auto del Azar Motorsport y se ubicó en la 11ª colocación en el ensayo, con un tiempo de 1'21"568, quedando a una diferencia de 1"346 del más veloz.