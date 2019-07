Griezmann será compañero de Messi en el Barcelona

El delantero francés Antoine Griezmann es nuevo jugador del Barcelona tras abonar los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión al Atlético de Madrid, señaló oficialmente el club catalán.

Representantes del delantero campeón mundial con Francia en 2018 acudieron esta mañana a la sede de La Liga española en Madrid para abonar la cifra de la cláusula.

"Barcelona ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del jugador Griezmann, que así ha quedado desvinculado del Atlético de Madrid", confirmó la entidad azulgrana en un comunicado.

El delantero, que podría ser presentado el sábado próximo, firmará un contrato con el Barcelona para las cinco próximas temporadas, hasta el 30 de abril de 2024, y tendrá un cláusula de rescisión de 800 millones de euros, señaló EFE.

⚠ All the details about @AntoGriezmann, new Barça player

🔵🔴