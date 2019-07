En Gran Bretaña, los Mercedes dominaron en el arranque

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes Benz) marcó el mejor tiempo en los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, décima prueba del calendario, escoltado por su compañero de equipo, el inglés Lewis Hamilton.

En la sesión matutina el más rápido en el circuito de Silverstone fue el francés Pierre Gasly con Red Bull, con un tiempo de 1'27"173/1000 bajo una ligera llovizna.

Bottas marcó un tiempo de un 1'26"732/1000, seguido a 690 milésimas por el tetracampeón mundial Lewis Hamilton.

El monegasco Charles Leclerc y el alemán Sebastian Vettel, ambos con Ferrari, terminaron tercero y cuarto respectivamente, completando Gasly el top 5.

Blustery conditions spiced up second practice at Silverstone...#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/rzkFvxDmLI