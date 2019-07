El exlíder del grupo "El Otro Yo", Cristian Aldana, fue condenado a 22 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores.

La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Nº25, integrado por Rodolfo Bustos Lambert, Ana Dieta de Herrero y Rodolfo Goerner.

“No soy ni un violador, ni un acosador, ni un violento; es mentira“, había manifestado el rockero antes de darse a conocer el fallo y solicitó estar ausente en la lectura del mismo. De la última audiencia participaron víctimas, familiares e integrantes de diferentes asociaciones feministas. El artista acudió al lugar luciendo un cartel que decía "sin defensa no hay juicio". Al defenderse expresó que "estoy convencido de que antes de que arrancara el juicio yo ya estaba condenado, porque lo mío es una condena mediática, no solo judicial; los medios ponían 'músico K condenado por abuso'.

El músico se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 23 de diciembre de 2016. En la audiencia previa rechazó todos los cargos y dio a conocer un audio donde dijo estar siendo sometido a un "mamarracho judicial".

El fiscal Guillermo Pérez La Fuente, con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), había pedido 35 años de prisión por considerar que hubo delito de abuso sexual, con acceso carnal y reiterado contra seis de las siete jóvenes denunciantes.