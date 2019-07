Su sueño es ser olímpico

Emiliano Bosso tiene 23 años y es uno de los tantos deportistas mendocinos que debió partir de su Mendoza natal para probar suerte en la gran metrópolis.

Hace algunos años y después de haberse formado en el club universitario, decidió partir hacia Buenos Aires y luego a España para formarse como uno de los grandes arqueros de hockey sobre césped del país.

“A los 20 años decidí irme, me la jugué. Volví de España y me quedé jugando en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Antes de eso viajaba todo el tiempo en micro de Capital a Mendoza y vicerversa y la realidad que después decidí tener una vida más normal y ya quedé acá, donde incluso estoy estudiando para Contador Público. Hago un gran esfuerzo, pero se que en un me servirá mucho”, afirmó Emiliano.

Este mendocino pelea a Juan Manuel Vivaldi y Tomás Santiago por ser uno de los dos arqueros de Los Leones en los próximos Juegos Panamericanos, que se desarrollarán en algunos días más en Lima, Perú.

“Apunto todo a estar en la selección por muchos años más y con respecto a la posibilidad de estar en los Panamericanos tengo mucha confianza, aunque también soy consciente que peleo con dos fenómenos del puesto”, añadió.

"Estoy entrenando mucho tanto en el Cenard con la selección como en mi club. Son seis horas de un entrenamiento duro que mezcla lo físico con los trabajos de cancha. No quiero dejar nada librado al azar y así poder meterme en la lista de los Panamericanos”, puntualizó el mendocino.

Pero más allá de esto, se permitió proyectarse a futuro y con respecto a eso dijo: “Mi sueño es estar en un juego olímpico y lucharé hasta el final por lograrlo, aunque obviamente no es para nada fácil. Pero más allá de eso creo que tengo tres procesos olímpicos por delante. El hockey ha cambiado mucho para bien, pero aún sigue siendo amateur, por eso el esfuerzo de quienes componen la selección es muy grande. En mi caso tengo una beca del Enard y la Secretaría de Deportes, pero además soy entrenador de tres clubes, algo que me permite poder financiarme, porque de lo contrario se haría muy difícil”.

En sus comienzos practicó muchos deportes, pero finalmente se terminó decidiendo por el de la bocha y el stick, y es por eso que siempre se muestra agradecido por lo que la actividad le dio: “Los valores como persona que adquirí se los debo a esta actividad. Y es por eso y algunas cosas más, creo que voy a estar relacionado por siempre al hockey. Por ahí llegará un momento que me cansé y me quiera alejar, pero si eso llegara a pasar sería momentáneo, porque esto es parte de mi vida”.

Emiliano destacó en todo momento su amor por el club Universitario, que fue quien le dio la posibilidad de mostrarse. “Me formé ahí, junto con mi familia y es algo que llevaré para siempre. Eso me permite ser parte hoy de uno de los seleccionados más fuertes del deporte argentino”, sentenció.

No dudó en elegir esa foto

“Pasé por tantas cosas en mis años dentro del hockey que se me hace muy difícil elegir una foto que me identifique o me guste más que otra. Pero sin dudas me remontaría a mi niñez, a mis comienzos dentro de esta pasión”, indició Emiliano, muy reflexivo.

Después de unos minutos y tras buscar intensamente junto a su familia envió esta foto, que según él lo representa de la mejor manera en el hockey sobre césped y sin olvidar sus comienzos, que fueron llenos de ilusiones.