Viernes de estreno para Ed Sheeran que prepara su nuevo álbum No.6 Collaborations Project. Luego de la larga espera, finalmente llegó a Youtube el tema "Nothing on you".

En el single participa además el cordobés Paulo Londra y también Dave.

En el canal de Youtube de Paulo Londra, "Nothing on you", ya tiene más de un millón doscientas mil reproducciones y eso que solo se publicó hace poco más de 5 horas.

"Weeeesaa salió nomás, quiero saber que les pareció, y bueno de mi parte reconocer que @teddysphotos y @santandave rompieron todo #leonesconflow #skuuu", escribió el trapero cordobés en su cuenta de Instagram.

El lanzamiento de este tema, seguramente colaborará para Londra se instale en el plano internacional. Una de sus apariciones anteriores, en el tema "Cuando te besé", junto a Becky G, le proporcionó un importante salto a la fama. También sirvió al mismo propósito su participación con Steve Aoki en el Lollapalooza.

Nothing on you" con Paulo Londra y Dave forma parte del nuevo disco que estará listo el 12 de julio. También se encuentran las canciones: "Beautiful People" con Khalid; "South or the Border" junto a Camila Cabello & Cardi B; "Cross me" con Chance The Rapper & PNB Rock; "Take me back to London" con Stormzy; "Best part of me" junto a Yebba; y "I don't care" con Justin Bieber.

Completan el álbum: "Antisocial" junto a Travis Scott; "Remember the name" con Eminem & 50 cent; "Feels" con Young THUG & J Hus; "Put it all on me" junto a Ella Mai; "I don't want your money" con H.E.R.; "1000 nights" junto a Meek Mill & Boogie Wit da hoodie; "Ely to break my heart" con Skrillex y "Blow" junto a Bruno Mars & Chris Stapleton.

En esta nota de El Ciudadano te dejamos lo que parece que será el "hit del invierno":