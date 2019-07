La situación ambiental en Groenlandia que preocupa a todos

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Y esta regla se cumplió, cuando circuló por todo el mundo una foto que da cuenta de la situación ambiental crítica que se vive en Groenlandia.

Como si esto fuera poco, el climatólogo danés Steffen M Olsen compartió en su cuenta de Twitter un video en el cual muestra la escena que se vive, en pleno junio.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-11-9-17-48-visitaba-un-parque-natural-y-fue-sorprendida-por-un-elefante

En su tuit, Olsen explica que el vídeo se grabó el 13 de junio cuando salieron con tiempo cálido a recuperar material científico en el fiordo Inglefield. Ese día no encontraron los instrumentos pero lo consigueron unos días más tarde, a pesar de las condiciones difíciles, publicó euronews.

Después da las gracias a todo el equipo del Centro Meteorológico danés y a sus asociados: Ângît, Paulus, Aksel, @BG10BlueAction@ICEARCEU@SalienSeas.

Set out to recover #climate monitoring stations on #seaice, warm days, Inglefield Fjord #Greenland 13 Jun. Could not push through here, but made it before breakup days later. Back @DMIdk, huge thanks to the team; Ângît, Paulus, Aksel, @BG10BlueAction @ICEARCEU @SalienSeas #H2020 pic.twitter.com/eGvfoTg7gC