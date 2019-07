El precandidato a presidente por Frente de Todos, Alberto Fernández le contestó al presidente Mauricio Macri y afirmó que “la gente ya sabe dónde está la mentira, no está en mi”.

En una entrevista con el programa En Diálogo con Longobardi para la CNN (que se emitirá el próximo domingo), el jefe de Estado sostuvo: “Yo tuve dos reuniones con él, una peor que la otra, todas las cosas que me dijo eran falsas, todo en lo que se comprometió eran mentira, no fueron reuniones felices“.

En un intercambio con la prensa tras un acto en el partido bonaerense de Hurlingham, Fernández sentenció: “Ya la gente corroboró quién es el que miente y no soy yo, por lo tanto no voy a entrar en ese debate con Macri“.

Sobre las declaraciones del presidente, Fernández afirmó: “Lo vi una sola vez en mi vida a Macri y la verdad es que efectivamente tuvimos un debate sobre el traspaso de la policía de la Ciudad, porque yo le decía que el resto del país no tenía por qué pagarle a los porteños la policía“.

Y sentenció: “Cuando fue presidente le hizo pagar a la Argentina entera la policía de los porteños. Yo quiero vivir en un país federal, Macri parece que no“.

Sobre las dichos del intendente de Vicente López Jorge Macri, quien tildó de marxista al candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, Axel Kicillof, Fernández aseguró que “no les preocupa el tono que está tomado la campaña”. “Ellos miran las encuestas que no son las que publican. Están un poco nerviosos“, afirmó.

A su vez, agregó: “Yo con la agresividad y el maltrato no me voy a involucrar. Ya tuvimos demasiado maltrato entre nosotros lo que tenemos que hacer es unir para dividir está Macri no estoy yo. No voy a hacer nada para seguir dividiendo”.

En este sentido, el precandidato a presidente afirmó que “no quiero ser el presidente de los que me siguen y me voten, quiero ser el presidente de todos los argentinos”. “Ayer lo habla con (Juan) Schiaretti, la verdad es que si alguna vez se pensó en una Argentina sin los cordobeses ha sido una locura porque los cordobeses son tan importantes como cualquier argentino. No es que son buenos los que me votan, acá hay argentinos que viven y necesita y yo para ellos lo que voy a hacer es a empezar a prender la economía. Macri apagó la economía”, sostuvo Fernández.

“Quiero que los argentinos tengan presente que el Gobierno se ha comprometido, me lo ha dicho el enviado del fondo (FMI), a hacer una nueva reforma provisional y laboral. Conmigo no cuente, si quieren buscar un presidente ajustador no me voten a mi, voten a Macri”, concluyó.