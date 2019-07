El Barcelona está interesado en Lautaro Martínez

El futbolista argentino Lautaro Martínez está en los intereses del Barcelona, según lo confirmó el propio representante del jugador, Alberto Yaqué.

"El rumor del interés del Barcelona es cierto" expresó el empresario.

El exjugador de Racing empezará su segunda temporada con el Inter y, si el DT así lo decide, la primera como centrodelantero titular en el once. Esto es luego de que su compatriota, Mauro Icardi, estaría prácticamente descartado en el equipo.

"Mauro se portó muy bien. Siempre lo estaba llamando, le abrió la puerta de la casa. Es un chico muy interesante, muy buena gente. Y después bueno, era obvio que iban a competir entre ellos porque para Spalletti jugaba con un solo punta", expresó el representante.

Por otro lado, Yaqué hizo hincapié en la actuación de Martínez en la Copa América y la importancia que fue adquiriendo para el equipo con el correr de los partidos. El futbolista comenzó como suplente y con el correr de los días se transformó en titular, junto a Agüero y Messi.

"Entró con la confianza que lo caracteriza porque lo he vivido. Cuando empezó en Racing tenía adelante a Milito, Bou y Licha López, pero no le importaba nada. Superó las expectativas incluso para él mismo, pero no me sorprendió porque lo conozco" reconoció Yaqué.

“Si no lo conociera y tuviera que hablar de él en un café, diría que es el típico delantero que le gusta a todos los argentinos: fuerte, con personalidad, guapo. Que a esta edad ya esté a la altura de un Seleccionado es muy fuerte", finalizó Alberto.