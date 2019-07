Habló el padre de Sergio Masso: “Mi hijo en lo único que piensa es en matarse"

El padre de Sergio Masso (20), el joven internado en un hospital psiquiátrico involucrado en el accidente vial en el que acabó muriendo Julieta Testa (25), contó en Radio Nihuil el calvario que vive la familia.

“Me gustaría que mi hijo este tirado en 40 pedazos, en 50 pedazos, todos los que aguante un cuerpo y ella que esté igual pero vivos los dos. No le perdono a Dios que pasara eso”, dijo crudamente Rodolfo Masso en la nota.

Además, hizo una durísima confesión: “Mi hijo en lo único que piensa es en matarse y me ha dicho que todo lo que estoy haciendo lo hago al pedo porque cuando él tenga dos segundos se mata. Y lo único que me dice es que se va a matar y que me deje de hacer tantos problemas y que me vaya, que lo deje porque él no va a vivir”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-11-17-19-12-godoy-cruz-menores-robaron-en-un-kiosco-de-una-escuela

Rodolfo Masso pudo tener algunas breves conversaciones con Sergio y este le dio algunos detalles de la tragedia vial “Lo poco que me ha contado es que venían de una fiesta de disfraces, que ella quería vomitar y que Sergio le dijo que vomitara que después lavaba la camioneta”. Además agregó: “Él fue como agarrarla para…sacaría la cabeza para afuera, seguro que ella le dijo que se parara y él a lo mejor no se quiso parar, no sé, pienso, supongo. Creo que cuando la ha ido a agarrar se le tiene que haber ido la camioneta y eso, nada más que eso”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-7-11-18-10-36-condenaron-a-un-municipal-por-tenencia-de-pornografia-infantil

La escena posterior al choque fue de un dramatismo que estremece, según lo que narró el papá de Sergio al nombrado medio: “No hubo forma de despegarlo de arriba de ella, quería estar arriba de ella y no la quería dejar y desgraciadamente pasó lo peor que podría haber pasado y él seguía arriba dándole besos. Cuando yo llegué, él estaba arriba dándole besos”.

En torno a la relación amorosa entre su hijo y Julieta Testa, el hombre dijo “Ella lo amaba a él, yo me daba cuenta, y él la adoraba. Estaban mucho tiempo juntos, prácticamente convivían”.

Rodolfo Masso explicó “Cada noche que pasa no sé si al otro día lo voy a tener porque todas las veces que me lo dejan ver dos minutos tiene otro parche más en la cabeza porque agarra a cabezazos la pared”.

En torno a la visita de Luis Testa (padre de Julieta), al sitio donde estaba alojado Sergio Masso, el papá de este último dijo “Sí, vino, Dios me ha puesto esa grandiosa persona, porque no tengo otras palabras para decir, porque si no cómo vive mi hijo, cómo vivo yo, cómo viven mis hijos más chicos, cómo vive mi señora, con que ayudamos a mi hijo, gracias a esa familia".