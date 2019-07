Lucas Vicino, con todo listo para su estreno en la Clase 3 del Turismo Nacional

Con la ilusión a cuestas de redondear una buena actuación, el mendocino Lucas Vicino hará su debut oficial este fin de semana en la Clase 3 del Turismo Nacional, la divisional más competitiva del automovilismo nacional.

En el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, se disputará la sexta fecha del campeonato, el cual lidera José Manuel Urcera. Y allí estará presente el actual campeón de la Fórmula Renault 2.0, quien manejará el Ford Focus del Saturni Racing y el cual lucirá el número 74 en sus laterales.

Y para no llegar sin referencias a la cita, Vicino tuvo la posibilidad de probar su unidad, permiso al que accedió por ser debutante en la categoría. En dicho ensayo, Vicino junto al equipo se dedicó a girar, sin buscar tiempos de consideración y centrando los trabajos en la puesta a punto del auto y su hermandad con el mismo,teniendo en cuenta que es muy diferente al Focus que maneja habitualmente en el TC 2000.

"Me encantó el funcionamiento del auto y creo que disfrutaré mucho este fin de semana. Giramos con el objetivo de revisar que el auto esté en condiciones y sabiendo que lo nuestro pasará por hacer experiencia y si nos gusta seguir trabajando para continuar en la categoría. No me planteo ningún objetivo puntual, más que girar lo máximo posible", afirmó Lucas.

La actividad para Vicino y la clase mayor comenzará este sábado con dos entrenamientos; mientras que desde las 16 se realizará la clasificación, la cual irá televisada en vivo por DeporTV. El domingo a las 9.50 y las 10.20 se disputarán las dos series (ambas a 6 vueltas); mientras que la final se correrá a las 13.30, a 20 vueltas o 40 minutos, con la televisación de la TV Pública.