El PJ le niega futuro a Mendoza

Es importante saber dónde estamos parados para que todos tomemos una justa dimensión del debate político en Mendoza. No hace mucho tiempo -menos de cuatro años- hablábamos de un Estado que no podía pagar sueldos ni cumplir con sus proveedores; hoy tenemos sobre la mesa cuatro obras importantísimas que serán fundamentales para el porvenir de la provincia.

Luego de idas y vueltas del PJ local, que continúa evidenciando día tras día su incomodidad al ver cómo una gestión ordenada y honesta levantó lo que ellos sepultaron durante años, ayer en la Legislatura se aprobó el proyecto para mejorar la ruta provincial 82. Una obra vial que asegura un gran desarrollo residencial, productivo y turístico para la zona.

Ahora bien, la oposición decidió postergar el tratamiento de los otros tres proyectos para después de las elecciones. Incluso dejaron trascender que los aprobarían una vez que pasen las primarias y las generales. Pienso, le doy vueltas al asunto una y otra vez, y realmente me cuesta entender esta decisión.

¿Cuáles son las tres obras que el peronismo le niega a Mendoza? La Gestión Integral de Residuos (GIRSU) que supone la instalación de rellenos sanitarios adecuados en centros urbanos para reemplazar gradualmente los basurales a cielo abierto en las afueras. El Valle de Uco y el área metropolitana son las dos áreas donde se realizará el proyecto.

El Acueducto Ganadero La Paz refleja, sin exageraciones, el esfuerzo y la voluntad histórica de los habitantes de nuestra provincia por aprovechar un bien escaso como el agua. Los ganaderos del departamento del este necesitan esta obra que les permitirá ser más competitivos en el mercado a través de un desarrollo sostenible del sector.

Por último, mayor seguridad vial, mejor acceso a los conglomerados urbanos de Rivadavia, Junín y San Martín y reducción de los tiempos de viaje de los usuarios es lo que garantiza el proyecto de la doble vía acceso en esos tres municipios.

Otra vez, siempre es bueno considerar los datos concretos para no desviarnos de las cuestiones importantes. La construcción de estas obras implica 3.000 puestos de trabajo directo. Sí, 3.000. Sin embargo, para la oposición parecen no alcanzar las ventajas que entrañan para Mendoza el desarrollo de cada uno de los proyectos y la cantidad de trabajadores afectados a ellos.

¿Por qué no sentarse a debatir ahora? ¿Acaso especulan con el resultado electoral para negociar desde otra posición? Se abren muchos interrogantes, pero el que más duele y el que mejor grafica la situación es el siguiente: ¿por qué poner a mendocinos y mendocinas en una situación de rehenes producto de su propia irracionalidad política?

Como si hiciera falta, como si no hubiéramos día a día desde que asumimos nuestro compromiso con el futuro de Mendoza, explicamos hasta el hartazgo que será la próxima gestión la que concrete estas obras. No busquen oportunismo de ningún tipo donde no lo hay.

No son los proyectos de Cornejo, ni del radicalismo, ni de Cambia Mendoza. Se trata de calidad de vida para los mendocinos de hoy y los que vendrán. Lamentablemente, a algunos parece quedarles sistemáticamente grande un debate público de este calibre.

Buscar consensos y acercar posiciones está en mi ADN político, aún cuando del otro lado prime la desorientación y el cortoplacismo. Por eso no me canso de llamar, otra vez, a dar un paso al frente y demostrar con hechos un gesto de madurez institucional. No desperdiciemos la oportunidad de seguir potenciando a Mendoza.