Friends abandona Netflix y desembarca en HBO Max

Mala noticia para los fanáticos de Friends en Netflix. Las diez temporadas de la comedia protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry ya no estarán disponibles en la plataforma el año próximo.

Friends abandonará el amplio catálogo de Netflix y pasará a formar parte de HBO Max, el nuevo servicio de streaming que estrenará WarnerMedia en la primavera de 2020. Aunque era un secreto a voces que los días del programa en Netflix estaban contados, WarnerMedia confirmó que tendrá en exclusiva los derechos del show.

HBO Max contará con "derechos de transmisión exclusivos en el lanzamiento de los 236 episodios de 'Friends', uno de los mayores éxitos de la televisión y de la transmisión", así lo señaló WarnerMedia este martes a través de un comunicado.

Concretamente, HBO Max destacó que, además de Friends, figurarán en su extenso servicio algunos clásicos televisivos como The Fresh Prince of Bel Air y nuevas series como Tokyo Vice con Ansel Elgort, el thriller The Flight Attendant con Kaley Cuoco, Love Life con Anna Kendrick, una precuela animada de Gremlins y Dune: The Sisterhood de Denis Villeneuve.

También dieron a conocer los futuros proyectos que estarán en HBO Max: Perry Mason con Matthew Rhys, The Undoing con Nicole Kidman y Hugh Grant, The Plot Against America con Winona Ryder y John Turturro, o I Know This Much Is True con Mark Ruffalo.

"HBO Max reunirá las diversas riquezas de WarnerMedia para crear experiencias de usuario y programación como no se han visto antes en una plataforma de streaming", aseguró el presidente de WarnerMedia Entertainment, Robert Greenblatt, que también anunció acuerdos de producción con Reese Witherspoon y Greg Berlanti, productor de You y The Flash.

En diciembre, los fanáticos enfurecieron cuando notaron una fecha de vencimiento del 1 de enero de 2019 en la página de inicio del programa en Netflix. Días después, se informó que la compañía acordó pagar alrededor de USD 100 millones a Warner para conservar durante este año las aventuras de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler y Joey.

La plataforma confirmó la partida de Friends a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "Lamentamos que 'Friends' vaya al servicio de transmisión de Warner a principios de 2020 en los Estados Unidos. Gracias por los recuerdos, pandilla".

HBO Max se une así a la durísima competencia por el mercado del streaming, donde, hasta ahora, ha reinado Netflix frente a otros competidores de nivel como Amazon o Hulu. En el futuro se espera la llegada de otras propuestas como Apple TV+ y Disney+.

En este sentido, Netflix perdió recientemente los derechos de The Office, otra popular comedia televisiva que, a partir de 2021, se emitirá en la plataforma de NBCUniversal.