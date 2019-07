El presidente de la UCR nacional y Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó de la cumbre Juntos por el Cambio que se realizó en Buenos Aires, a la cual asistieron unos 4.000 dirigentes de todo el país.

El encuentro comenzó a las 15 en el salón Ombú de Parque Norte, ubicado en en avenida Cantilo y Guiraldes, en el barrio porteño de Nuñez. La apertura estuvo a cargo de los presidentes de los partidos que conforman la coalición, Humberto Schiavoni (PRO), Maxi Ferraro (Coalición Cívica ARI) y Alfredo Cornejo (UCR), quienes conversaron la necesidad de unificar criterios y delinear estrategias para la campaña electoral.

Durante la cumbre se emitieron los principales spots de campaña – los cuales ya comenzaron a circular en medios de difusión una vez empezada la campaña – y se presentó oficialmente el manual con la normalización gráfica de logos, componentes y patrones oficiales de Juntos por el Cambio.

Luego llegó el turno del panel de Gobernadores de Juntos por el Cambio, del cual formaron parte la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; y el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez. Allí tomó la palabra Alfredo Cornejo en representación de Mendoza y dijo: “Hemos compartido estos años dolorosos para la Argentina pero necesarios para el país. Mucha gente en Argentina de todos los sectores sociales quiere un país en serio con una ley que sea respetada e instituciones fuertes, un país donde la economía sea sana y funcione con las reglas de cualquier economía sensata, un país que brinde esas condiciones para que los individuos progresen individual y colectivamente”.

Una elección bisagra

“Argentina necesita una articulación política que represente a este conjunto de gente que quiere cambiar enserio el país y Cambiemos lo hizo en 2015 y ahora tenemos una nueva oportunidad, tuvimos errores pero múltiples aciertos en cuanto a la línea directriz planteada. Esta elección es bisagra, es la elección después de la vuelta a la democracia la que llevo a Alfonsín a la presidencia, la más importante del país”, resaltó el presidente del radicalismo.

En relación al modelo kirchnerista, Cornejo advirtió: “Este mundo ya no permite gobiernos chantas que no se tomen en serio el arte de gobernar, el mundo ya no le da oportunidades a ese tipo de gente. A los que estén esperando jubilaciones y planes sociales sin aportar, a quienes añoran subsidios injustos, les digo que van a tener una gran decepción porque el mundo en el que vivimos ya no permite gobiernos chantas”.

“Hoy tenemos la oportunidad de decir lo que somos y mostrar las oportunidades que tenemos, hay mucha gente que sabe que volver para atrás es tirar por la borda los esfuerzos de estos 4 años. Es una gran oportunidad de confrontar los dos modelos, el del pasado que fracasó y el actual que ofrece bases sensatas para vivir en sociedad. Lo nuestro no es relato vacío que invoca ideologías populares para luego no representarlas”, destacó el mandatario radical.

Macri viene a Mendoza

Por otro lado, Cornejo confirmó que Macri vendrá el próximo lunes a Mendoza para inaugurar obras en la Ruta 40. "Hoy hay 10% de inversión pública y 11% de inversión en obra pública. Hoy hay rutas. El lunes vamos a inaugurar con el Presidente Macri un tramo de la Ruta 40 en Mendoza”, dijo.

Sin marcha atrás

A modo de ejemplo, el jefe del ejecutivo mendocino dijo: “El populismo en Mendoza no supo hacer funcionar escuelas y hospitales públicos, los policías no tenían chalecos antibalas, habían tres mil presos sin procesos judiciales y todos hacinados en los penales. Hoy la mayoría de los reclusos estudian o trabajan o ambas y el 70% de ellos están condenados en procesos efectivos y rápidos en pleno ejercicio del estado de derecho, gracias a los cambios en el código procesal penal”.

“El relato de los derechos humanos es vis a vis el relato de la obra pública, inversión y el empleo. Hoy hay rutas provinciales y nacionales en todo Mendoza conectando con el país, el lunes inauguramos junto al presidente Macri la Ruta 40 en el sur mendocino”, adelantó Cornejo.

Continuando con el ejemplo de cambio, el Gobernador mendocino enfatizó: “Hoy el relato de las obras y la educación pública gratuita para todos en Mendoza no es algo vacío, es concreto, ha crecido la matrícula escolar en el sector público con 180 días efectivos en el aula, hoy los hospitales tienen equipamiento de primer nivel. Tenemos un estado mejor preparado para producir bienes y servicios básicos para que todos puedan vivir bien, debemos contrastar estos ejemplos de Mendoza y Buenos Aires, hay un antes y un después, antes el modelo era corrupto, hoy se hacen obras y se terminan a tiempo cumpliendo los contratos”.

Una nueva oportunidad

Para finalizar, Cornejo subrayó: “Hoy como en el 2015 estamos para representarlos a ellos, a los que quieren un país serio y cuando sumemos en una elección nos llevaremos la sorpresa de que son el mas de la mitad de los argentinos los que quieren este modelo. Vamos enserio y en el buen camino y les damos garantías de que con nosotros la argentina va ser un país serio como soñamos la mayoría”. Ya sobre el final los integrantes del gabinete nacional, Rogelio Frigerio y Marcos Peña tomaron la palabra para debatir sobre los principales ejes de la campaña nacional y ya avanzada la tarde, el cierre estuvo a cargo de la fórmula presidencial Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

Fuente: ucrmendoza