Guerra de Spidermans: lo atacó brutalmente por "invadir" su espacio

Un ataque entre artistas callejeros, tuvo lugar en Las Heras y Patricias Mendocinas, de Ciudad, el pasado viernes a las 22.

Se trata de Hernán Villegas, un joven que mientras grababa un video para un venezolano, fue golpeado brutalmente por detrás con un skate, a la altura de su cabeza. “Estaba haciendo un video para un nene de Venezuela, que se llama Luciano, la persona que me estaba grabando justo capta la imagen cuando el agresor viene y me pega con la patineta en la cabeza", relató el muchacho.

Indicó, además, que luego de la agresión buscó asistencia en una salita y, por la gravedad del golpe, fue derivado al hospital Lagomaggiore. "Me atendieron, me hicieron una placa y gracias a Dios no tengo nada. El golpe fue bastante grande, vi estrellitas por todos lados”, aseguró.

Añadió a su declaración en Canal 9, que tiene identificado a su agresor y se trata de otro hombre araña. “A esa persona le molesta que yo esté ahí y la gente le dice que baile, que haga trucos y como no lo hace, viene y me ataca. Esto viene hace bastante tiempo. Como yo estoy cerca, me ataca, como soy el único que hace piruetas, que salta”.

La persona señalada incluso sería quien protagonizó el año pasado una agresión a una mujer en San Martín y Las Heras.

El conflicto entre Spidermans sería territorial, ya que el agresor considera a Hernán como un impostor en su zona. “Yo trato de hablarle bien, entablar una conversación para poder estar juntos, combatir el mal y no se deja llegar. Le dije que seamos amigos y me dijo que no, que le robé su imagen y que no me quiere ver en su zona”.

