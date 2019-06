Armagnague llegó y no pudo votar

El precandidato a la gobernación en el Frente Cambia Mendoza, Fernando Armagnague, fue uno de los primeros en llegar a la escuela 1-005 Leandro Alem, donde vota desde el año 1973.

Sin embargo, no pudo realizar su voto porque no habían llegado las Actas de apertura de comicio. "Hasta que no lleguen, no empieza la elección", dijo.

"Este es un documento de fundamental importancia para el inicio de los comicios", aseguró Armagnague.

El dirigente radical debió esperar hasta que las autoridades acercaran los papeles correspondientes.