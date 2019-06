Suarez aseguró que se trata de la elección más importante de su vida

El precandidato al sillón de San Martín, Rodolfo Suarez votó en la escuela Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza. "Más allá de algún tipo de dificultad, la jornada se está desarrollando con total normalidad con mucho sol y disfrutando de este día de la democracia".

El intendente de Mendoza contó cómo fue el desayuno que compartió en el café Sportman con el gobernador Alfredo Cornejo y su colega de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar: "hablamos de la democracia y nos distendimos".

Con respecto a este domingo indicó: "Este proceso electoral es el más importante de mi vida. Sabemos que las Primarias marcan una tendencia y cuando hay una diferencia importante es difícil de revertir".

"Es evidente que en toda la provincia hay una buena convivencia entre candidatos, el respeto nos distingue a los mendocinos. En especial con Omar De Marchi, que es colega mío y compartimos el mismo espacio; de hecho terminamos la campaña los dos juntos y esta noche, sea cual sea el resultado, vamos a estar juntos", indicó el precandidato.

Suarez hizo referencia a las críticas que recibió por parte de la oposición: "a lo largo de la campaña han dicho que no hablo mucho, es una característica de mi personalidad y no la niego. A mí me gusta más la gestión, de hecho cuando inauguramos la plaza San Martín, el parque O´Higgins, la Nave Cultural, yo no soy de hablar y ni siquiera figuro en las placas de las obras que inauguramos. Es porque yo creo que los políticos no somos importantes, lo importante es lo que hacemos; ya estamos cansados de palabras lindas".