El tremendo video de Nike para el Mundial de fútbol femenino

El mundo del fútbol femenino no para de hablar del comercial de Nike para la Copa del Mundo.

Se trata del video que se llama "Just do it" (sólo hazlo) y que en la versión en español también se tradujo como "no cambies tu sueño, cambia el mundo". El objetivo del spot es incentivar a todas las futbolistas a cumplir sus sueños y no dejar pasar ninguna oportunidad.

En el mismo participaron Neymar y Pique, que tiene apariciones reiteradas, como así también Lieke Martens, Danielle Van de Donk, Asisat Oshoala, entre otras.

El video: