Incendio en Godoy Cruz: “No hay ninguna conexión casera, está todo habilitado”

La tragedia llegó anoche hasta una vivienda ubicada en la calle Córdoba al 59 de Godoy Cruz. Un incendio se produjo allí y el siniestro acabó con la vida de dos pequeños hermanitos, Benjamín Domínguez de 7 años y Martina Domínguez de 2 años. Por otro lado, los padres de las víctimas permanecen internados en grave estado en el hospital Lagomaggiore.

Se están investigando las causas que produjeron el suceso y el foco está puesto sobre las conexiones de gas que había en la casa entre otras cosas que deberán examinar, paso a paso, los peritos que manejan el caso.

José Domínguez, tío de las víctimas habló ante los micrófonos de la prensa y dejó un contundente mensaje: “Pido por favor que no mientan, no sé de dónde sacaron cierta información, la casa no es precaria, todas las instalaciones de agua, de luz, de gas están habilitadas de forma correcta, lo último se hizo hace 4 o 6 meses que habilitaron el gas con las últimas normativas que exigía Ecogas, si no la Cooperativa Eléctrica no te hace el cambio de medidor y fue lo único que se hizo” comenzó aclarando el dolido familiar.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-6-20-24-25-caso-luciana-montarulli-insisten-en-el-dolo-eventual

“No hay ninguna conexión casera, está todo habilitado”, remarcó el hombre.

En torno a la supuesta causa de inicio del fuego en el inmueble el hombre explicó: “Tenían una salamandra pero aún no sabe si fue eso o el termotanque. No están hechas las pericias. Hay conjeturas de todos lados. Algunos dicen que hubo una explosión, mis padres viven abajo y no escucharon ninguna explosión, solo escucharon gritos de repente” contó el hombre.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-6-6-17-12-43-guaymallen-en-un-allanamiento-detuvieron-a-un-peligroso-sujeto

Ante la pregunta de si la conexión de gas la hizo su hermano, respondió: “No, en ningún momento hubo conexión casera, estuvimos un año y medio peleando con Ecogas y los gasistas para que se pudiera hacer la conexión. Entre mi hermano y mi padre solo hicieron la división de boletas” dijo Domínguez.

“Están por hacerse las pericias porque una salamandra no explota. Presuntamente podría haber sido una pérdida de gas o una falla eléctrica, no lo sabemos” cerró el tío de los niños que fallecieron.

En el sitio trabajaron Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz sofocando el siniestro y rescatando los cuerpos de los menores y los padres. Los pequeños fallecieron en el lugar.