La nueva temporada de Black Mirror ya está en Netflix

Llegó a Netflix la quinta temporada de Black Mirror, la serie británica creada por Charlie Brooker aclamada por los fanáticos por recrear de manera muy verídica los riesgos que produce el abuso de la tecnología en nuestras vidas.

Sin embargo, las críticas no han sido las mejores. Puede deberse a dos factores: la falta de efectos especiales, que no abundan en esta quinta entrega o que sólo contiene tres capítulos.

Los tres nuevos episodios, de 65 minutos de duración aproximada cada uno, no son los mejores de la serie. Pero sí logran mantener la esencia de la serie, dándole nuevos aires, con historias que se sienten más reales. Al menos las dos primeras, porque el tercer capítulo (Rachel, Jack and Ashley Too) protagonizado por Miley Cyrus, es una locura.

De todos modos, la serie futurista te espera en Netflix para que puedas hacer maratón durante el fin de semana.

Por otro lado, la cadena Netflix reveló el tráiler oficial de la tercera temporada de La Casa de Papel, que se estrenará el próximo 19 de julio.

Los protagonistas lograron huir con los mil millones de euros que robaron de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, pero en los nuevos episodios la historia no gira alrededor del dinero, sino de la familia.

Lo cierto es que ya está todo listo para que sobre finales de julio podamos disfrutar de la serie española que cautivó a los argentinos.

