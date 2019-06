Precandidatos respondieron sobre los temas que la sociedad discute

Con el fin de que la sociedad mendocina conozca la posición de los futuros gobernantes sobre diversas problemáticas, la Asociación Xumek elaboró una encuesta de derechos humanos para los precandidatos a la Gobernación.

La consulta incluyó once preguntas, diez de ellas cerradas, aunque se contempló que pudieran ampliar su respuesta. Por cuestiones de espacio, solo reproducimos las cinco problemáticas más debatidas entre los mendocinos. El resto de la encuesta se puede consultar en xumek.org.ar.

Las encuestas fueron enviadas por correo electrónico y entregadas personalmente en las sedes de los partidos.

Los precandidatos del Frente Elegí Mendoza –Alejandro Bermejo (Sumar, lista 302 A) y Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana, lista 302 B)– y del Frente Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez (Mejor Para Mendoza, lista 300 A) no respondieron la encuesta.

Omar De Marchi - Primero Vos

Aborto: Mi postura siempre ha sido la misma: no estoy a favor del aborto y si de la educación sexual consciente y profunda para no tener que llegar a hablar de aborto. Estoy a favor de la discusión y del debate democrático para tratar seriamente estos temas. Y, sobre todo, estoy a favor del respeto y la tolerancia de todas las ideas en tiempos donde las grietas o el “ellos, nosotros”, no nos deja construir hacia adelante.

Educación sexual integral (ESI): Todo lo que sea educación es indiscutible. Porque la educación es la única herramienta capaz de igualar y transformar realidades fomentando el juicio crítico, la libertad de pensamiento y la convicción y fortaleza contra cualquier forma de dominación. El conocimiento es lo único que nos garantiza la libertad, la igualdad y el desarrollo.

Cupo laboral trans: Soy un hombre de derecho pero no porque sí, sino por convicción, preparación y formación. Por lo que no estoy ni a favor ni en contra respecto a este tema. Estoy a favor de conocer en profundidad todas nuestras realidades sociales y abordarlas con todos los protagonistas para que la legislación siempre sea útil pero sobre todo superadora de nuestras acciones. Creo en una sociedad evolucionando donde no tengamos que estar dando cupos sino donde la participación sea un proceso que se mida con la misma vara, sea quien sea.

Baja de la edad de imputabilidad: Es una problemática sumamente compleja. Por un lado, no podemos seguir avalando como Estado que jóvenes inimputables sigan delinquiendo o, lo que es peor, atentando contra la vida de las y los mendocinos. No se puede ser cómplice del delito, dejando en evidencia que no somos capaces de defender o proteger a los ciudadanos. Sin dudas que necesitamos tomar medidas que resuelvan con urgencia la inseguridad. Pero, por otra parte y como en todos los temas que he estado respondiendo hasta ahora, siento que nos quedamos en el parche, en la superficie, en hacemos esto o aquello sin abordar con profundidad, seriamente, los problemas que tenemos como sociedad. De nada me va a servir como Estado tener un montón de jóvenes presos si después, al salir, siguen por el mismo camino. Hoy el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza tiene un 10 por ciento de reincidencia, es decir, estamos reaccionando pero no respondiendo. Y, ahí, es donde necesitamos trabajar en políticas públicas de fondo que contengan a los jóvenes, que trabajen en intervenir el hábitat dando no sólo una vivienda digna, sino estando presentes con deportes, cultura, interacción vecinal.

Fracking: Apuesto a un plan provincial de desarrollo económico que contemple todas las actividades y herramientas para el crecimiento de nuestra matriz productiva pero con dos ejes centrales impostergables: licencia social y garantía y calidad en los controles. No se puede avanzar y construir con resistencia social y tampoco podemos crecer en detrimento del medio ambiente y el bienestar de los mendocinos. Dentro de este esquema, el fracking es una herramienta más que deberá pasar los ejes planteados. Por otro lado, sostengo la imperiosa necesidad de trabajar por encima de las especulaciones del momento para desarrollar un verdadero plan económico que trascienda los oportunismos y coyunturas.

José Luis Ramón - Protectora

Aborto: No. De acuerdo a la promesa de campaña hecha en 2017 nuestro partido no convalida el proyecto de ley en favor del aborto legal, seguro y gratuito, en la manera que se han presentado los proyectos en el Congreso de la Nación. En este sentido mantendremos la votación hecha en 2018. Aclaración: Es necesario que en la provincia de Mendoza rija el protocolo sobre la práctica del aborto no punible.

ESI: En la argumentación del voto de 2018, argumentamos a favor de la Educación sexual en las escuelas. El 32% de personas viviendo por debajo de la línea de pobreza es el principal argumento.

Cupo laboral trans: Estamos a favor del cupo laboral trans. En el Congreso de la Nación soy co-firmante de proyectos en favor.

Baja de la edad de imputabilidad: Estoy en contra.

Fracking: Estoy en contra de la explotación petrolera por el método de fracking y de la explotación minera con métodos contaminantes a cielo abierto. El agua de Mendoza, bien común indiscutido, no se negocia; la Ley 5.961 nos protege del establecimiento de métodos que afecten nuestro medio ambiente y la Ley 7722 no debe ser modificada.

Noelia Barbeito - FIT

Aborto: Acompañamos y somos firmantes del proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, y cada reclamo del movimiento de mujeres y la marea verde por este derecho tan importante.

ESI: Exigimos la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en todo el territorio provincial, contra la injerencia de grupos oscurantistas y la desidia del Estado, que lleva años sin garantizar esta herramienta tan importantes.

Cupo laboral trans: Somos autores del proyecto de ley para la creación del cupo laboral trans en el Estado provincial y también en los distintos municipios donde los concejales del FIT lo presentaron como proyecto.

Baja de la edad de imputabilidad: Rechazamos esas medidas persecutorias contra la juventud, la demagogia punitiva. Y la condena que los gobiernos del PJ y la UCR han impuesto a miles de jóvenes de nuestra provincia a vivir en la marginalidad sin poder acceder a una trabajo digno, seguro y registrado, a permanecer en el sistema educativo y proyectar un futuro para sus vidas que nos sea la violencia en las calles o la cárcel.

Fracking: Planteamos la prohibición del fracking en todo el territorio provincial. Y la nacionalización de la industria hidrocarburífera bajo gestión de los trabajadores y con control de las organizaciones ambientales y de los pueblos originarios.

Fernando Armagnague - UCR

Aborto: A favor. Estoy de acuerdo con la legislación del Código Penal, pero debo agregar que por las muertes de mujeres como consecuencia de las prácticas abortivas clandestinas el aborto pasa a ser un problema donde el Estado tiene que adoptar medidas de prevención.

ESI: A favor. Me parece lo más correcto.

Cupo laboral trans: A favor

Baja en la edad de imputabilidad: En contra. Dentro de poco irán presos los niños de 5 años.

Fracking: En contra.

Adolfo Innocente - Partido Federal

Aborto: En contra, solamente la utilización de esta práctica en la causal de inviabilidad del feto o riesgo de vida (física) de la madre.

ESI: A favor, conforme a la Ley 26150 sin ideología, científica y laica. Incurriendo en la prevención de abusos.

Cupo laboral trans: En contra, es perjudicial exigir cupo para trans, mujeres u hombres, y se debe dejar a decisión de las empresas u organismos según su necesidad estructural. La inclusión laboral debe ser por mérito sin distinción de género, orientación sexual o edad.

Baja de la edad de imputabilidad: Sí, estoy a favor.

Fracking: En contra, somos protectores de nuestro eco-sistema, y a favor de la regulación y auditorías con respecto a la industria minera.

Marcia Marianetti - MST

Aborto: Estoy completamente a favor. Es un problema de salud pública, por lo tanto Mendoza debe adherir al protocolo ILE, de Interrupción Legal del Embarazo. Y se debe eliminar la prohibición de la venta de Misoprostol en la provincia.

ESI: Sí, estoy a favor. Estoy por la aplicación universal y obligatoria de la ESI en todos los niveles y establecimientos educativos sin distinción entre públicos y privados.

Cupo laboral trans: Es necesaria esta ley para dar una solución al problema de marginalidad y violencia en que vive desde siempre la comunidad trans y la disidencia.

Baja de la imputabilidad: Estoy totalmente en contra. El Estado debe garantizar educación, alimentación y salud a los jóvenes que sufren marginación, violencia de cualquier índole y la falta de perspectivas a futuro, por un plan juvenil de inclusión laboral y la creación de centros deportivos y culturales en barrios.

Fracking: Estoy totalmente en contra. Propongo una ley de emergencia ambiental que incluya la prohibición del método de fractura hidráulica para la extracción de petróleo.

Dante González - PI

Aborto: Sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo considero primero que los profesionales médicos y jueces que han intervenido en los últimos casos más resonantes no han sabido aplicar lo que ya es ley y norma vigente en nuestro Estado, y es el artículo 86 del Código Penal (legislado en 1920), que prescribe los casos de legalidad que son: en caso de embarazo luego de un abuso sexual, o cuando haya peligro o riesgo para la vida de la mujer o del niño. Sin embargo, y a pesar de la ley y de fallos de Corte como el del caso Fal, se sigue discutiendo hoy “si una niña de 10 años abusada que así lo quiere puede o no abortar”.

ESI: Pienso que no hay lugar para opinar que no o estar en contra, porque la ESI es ley y debe aplicarse, siendo el Estado provincial y el nacional agentes responsables de su implementación directa. Respecto del sentido y finalidad de esta normativa, personalmente creo que debe capacitarse con la perspectiva necesaria al personal médico y docente que da las charlas.

Cupo laboral trans: A favor. Respecto a una ley específica de “cupo trans”, sí me parece una herramienta que permite en una primera etapa en la historia del acceso a derechos por las minorías que debe ser aplicado como garantía para que con el tiempo esta incorporación no sea producto de una obligación, sino de la aceptación e integración de ellos y ellas, como miembros de la sociedad, a todos los espacios, como digo, no porque hay una ley de cupo sino que solo sea un puntapié que luego con el tiempo no sea necesario porque hayamos crecido como individuos de una sociedad que debe ser plural e inclusiva realmente.

Baja en la edad de imputabilidad: La edad de un sujeto para ser punible o no para la ley penal debe estudiarse en profundidad porque personalmente estimo que no es factor para disminuir la delincuencia, y trae otras consecuencias a afrontar, como superpoblación carcelaria, profundización negativa de las condiciones de detención actuales y otras más.

Fracking: Pienso que debe analizarse a la luz de priorizar sistemas nuevos de producción que abran posibilidades de trabajo y aumento del PBI, con lo cual ninguna de esas formas de explotación puede ser considerada del todo mala. Incluso deben desarrollarse o llevarse a cabo bajo normas protectoras del medio ambiente. Normas sobre las que primero hay que legislar y luego insertar y aplicar en los contratos de concesión para que estas empresas multinacionales o internacionales interesadas en explotar las cumplan y retornen en acciones positivas respecto del medio ambiente las ganancias que por su parte están obteniendo.

Los que no participaron de la encuesta de Xumek

Aunque no respondieron a la encuesta, el precandidato oficialista Rodolfo Suarez y los peronistas Anabel Fernández Sagasti y Alejandro Bermejo ya habían fijado en entrevistas periodísticas su posición sobre los temas en cuestión.

Estas son algunas de las respuestas que dieron en notas relevadas por El Ciudadano.

Rodolfo Suarez - Mejor para Mendoza

Aborto: En contra. “Acá no hay un problema, hay un dilema en la sociedad. La diferencia entre un problema y un dilema es que las soluciones, a veces, no son totalmente satisfactorias para todos. Esto es un debate que hay que darlo en el Congreso de la Nación. Tenemos que trabajar en la prevención, es decir, evitar los embarazos no deseados”.

Fracking: “Estoy a favor, está permitido hace mucho en la Argentina. En Mendoza hemos estudiado cómo llevarla a cabo preservando el medio ambiente. La provincia tiene un potencial enorme de crecimiento a través de esta forma de explotación”.

Anabel Fernández Sagasti - Unidad Ciudadana

Aborto: A favor. “Soy católica y estoy a favor de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo). Es un tema de salud pública que se deber trabajar para cuidar la vida de las mujeres, niñas y adolescentes".

Cupo laboral trans: A favor. “Hoy tenemos el 50% de representación pero ojalá un día no necesitemos más ley de cupo y la representatividad nuestra de varones y de chicas trans pueda ser algo común”.

Alejandro Bermejo - Sumar

Aborto: “Hay que ser cuidadoso, se va a discutir en el ámbito en el Congreso de la Nación. Tengo una posición tomada pero creo que no hace a las demandas de los mendocinos respecto de un gobernador".

Fracking: “Yo creo que es un proceso que hay que trabajarlo. Creo que hay que ponerlo en la mesa de las discusiones. Creo en la minería sustentable".

Cupo laboral trans: No se conoce la postura formal del candidato, pero se presupone que lo apoya porque fue uno de los asistentes a la última marcha del orgullo gay en Mendoza.

